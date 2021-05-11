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futebol

Renato Gaúcho confirma conversas com o Santos ao programa "Bem Amigos"

Treinador elogiou o presidente Andres Rueda, mas afirmou que pretende descansar...
LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:50

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:50

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O técnico Renato Gaúcho confirmou conversas com o Santos ao programa Bem Amigos, do Sport TV, na noite desta segunda-feira. O treinador revelou o interesse do Peixe e que chegou a conversar com o presidente do clube, Andres Rueda, mas no momento quer aproveitar para descansar.- Tive proposta do Santos na semana passada. Tive algumas conversas muito boas com o presidente, que tem ideias maravilhosas. Mas coloquei para ele que, no momento, gostaria de descansar um pouco, curtir minha família e meus amigos. Ele falou que me esperaria por um mês, que era só dar a palavra. Mas falei que, infelizmente, não dava. Fiquei agradecido, é um grande clube, mas eu preciso descansar e não sei como seriam 30 dias. Poderia não cumprir a palavra. Mas quem sabe no futuro? - afirmou Renato Gaúcho em entrevista ao Sport TV.
Em abril o treinador foi demitido do Grêmio, clube em que comandava desde 2016 e conquistou títulos importantes como Copa Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira, Fernando Diniz foi apresentado oficialmente como novo técnico do Santos.Entretanto, antes da oficialização, Rueda chegou a afirmar que tinha procurado um técnico antes mesmo de Diniz e que o motivo de não ter dado certo não era o financeiro. Com a entrevista de Renato Gaúcho ao Bem Amigos, confirma o interesse do Alvinegro pelo treinador que ainda deixou aberto para o futuro.

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