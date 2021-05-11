Renato Gaúcho confirma conversas com o Santos ao programa "Bem Amigos"

O técnico Renato Gaúcho confirmou conversas com o Santos ao programa Bem Amigos, do Sport TV, na noite desta segunda-feira. O treinador revelou o interesse do Peixe e que chegou a conversar com o presidente do clube, Andres Rueda, mas no momento quer aproveitar para descansar.- Tive proposta do Santos na semana passada. Tive algumas conversas muito boas com o presidente, que tem ideias maravilhosas. Mas coloquei para ele que, no momento, gostaria de descansar um pouco, curtir minha família e meus amigos. Ele falou que me esperaria por um mês, que era só dar a palavra. Mas falei que, infelizmente, não dava. Fiquei agradecido, é um grande clube, mas eu preciso descansar e não sei como seriam 30 dias. Poderia não cumprir a palavra. Mas quem sabe no futuro? - afirmou Renato Gaúcho em entrevista ao Sport TV.