Renato Gaúcho comenta críticas a Isla, do Flamengo, e exalta jogador: 'Ele é querido pelo grupo'

Após a vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pela semifinal da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho comentou as críticas direcionadas a Isla, que fizeram o jogador desabafar no Instagram. O treinador afirmou que as redes sociais são "um problema" e ressaltou que, muitas vezes, não é possível saber se a crítica vem mesmo de um rubro-negro.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoNo Maracanã, Isla recebeu o apoio dos torcedores, que gritaram seu nome. Renato parabenizou a torcida pelo feito e frisou que Isla é querido pelo grupo e pela comissão. Além disso, o treinador afirmou que o lateral se entrega tanto nos jogos quanto nas partidas.- Sem dúvida (reação do torcedor apoiando). Ele tem todo apoio do presidente, da diretoria, da comissão técnica, do grupo de jogadores e, pode ter certeza, de quase toda a torcida do Flamengo. As redes sociais são um problema. Às vezes você recebe uma crítica que nem sabe de onde vem, você nem sabe se é torcedor mesmo do Flamengo - disse Renato, que ainda completou.
- O torcedor está de parabéns pela resposta que deu hoje, gritando o nome dele, incentivando. É um jogador de grupo, é um jogador que se entrega nos treinamentos, se entrega nas partidas. Ele é querido pelo grupo, pela comissão técnica. É um jogador que faz parte do grupo do Flamengo, jogador que vem nos ajudando. Volto a repetir, parabéns à torcida do Flamengo, a melhor resposta foi a manifestação por parte do torcedor hoje no Maracanã - concluiu.
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Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, às 11h, no Independência, para enfrentar o América-MG. A partida é válida pela 22ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.