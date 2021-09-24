Renato Gaúcho comenta críticas a Isla, do Flamengo, e exalta jogador: 'Ele é querido pelo grupo'

Após a vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pela semifinal da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho comentou as críticas direcionadas a Isla, que fizeram o jogador desabafar no Instagram. O treinador afirmou que as redes sociais são "um problema" e ressaltou que, muitas vezes, não é possível saber se a crítica vem mesmo de um rubro-negro.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoNo Maracanã, Isla recebeu o apoio dos torcedores, que gritaram seu nome. Renato parabenizou a torcida pelo feito e frisou que Isla é querido pelo grupo e pela comissão. Além disso, o treinador afirmou que o lateral se entrega tanto nos jogos quanto nas partidas.- Sem dúvida (reação do torcedor apoiando). Ele tem todo apoio do presidente, da diretoria, da comissão técnica, do grupo de jogadores e, pode ter certeza, de quase toda a torcida do Flamengo. As redes sociais são um problema. Às vezes você recebe uma crítica que nem sabe de onde vem, você nem sabe se é torcedor mesmo do Flamengo - disse Renato, que ainda completou.