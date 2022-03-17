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Renato Gaúcho cita Andreas ao falar de vice na Libertadores e avisa: 'Espero voltar ao Flamengo'

Técnico de 59 anos está sem clube desde que deixou o Rubro-Negro, em dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 16:49

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:49

Demitido pelo Flamengo logo após a final da Libertadores do ano passado, Renato Gaúcho pouco tem se pronunciado sobre a experiência vivida no clube carioca, onde ficou de julho a dezembro de 2021. Nesta quinta-feira, o treinador falou a respeito de sua saída, situações na final da Libertadores passada e avisou que deseja retornar ao Rubro-Negro "um dia".
- Trabalhei praticamente sem ter tempo para trabalhar, a cada três dias tinha uma decisão. Disputávamos três competições, com muitos jogadores no departamento médico. Conquistamos o vice-brasileiro e fomos vice da Libertadores. De repente, se não conquista um título com um clube de massa como o Flamengo, você não é bom. Mas não me incomodo com isso. O Abel (Ferreira) ganhou, é o bom e tinha que continuar. Eu perdi, não era o bom e saí - falou Renato, em entrevista ao canal "SporTV", emendando:
- Fica difícil trabalhar no Brasil. Tem muito jornalista que mistura muito as coisas, aí muitas vezes o jornalista despeja a raiva dele para fora quando o time perde, não é campeão. Não é legal. Não é todo treinador que vai ganhar tudo. Foi assim no Grêmio, ganhei, perdi, mas foram anos de sucesso.
A FINAL NA LIBERTADORES
- Infelizmente o Andreas teve aquela jogada de infelicidade, o Palmeiras se fechou e conquistou o título. Não tenho queixa nenhuma, fiquei muito feliz de ter trabalho no Flamengo, e espero um dia voltar. Um grupo muito bom, competentes e que gostavam de trabalhar. Uma infelicidade nos fez perder o título. Quando o título não vem para um favorito, a pressão vem.
Sobre o processo de saída, Portaluppi destacou o seguinte:
- Eu entreguei o cargo após o jogo. Já tinha me despedido dos jogadores no vestiário. Liguei para o Braz e Bruno dias depois, independente do que eles estavam pensando, avisei que iria sair. Pedi para sair até para dar tranquilidade ao próximo treinador e ao grupo fazer os jogos finais (do Brasileiro), me posicionei logo em seguida.
- Alguém faria diferente do que fiz naquela final? - questionou Renato, citando jogadores que atuaram sem estar em 100% das condições físicas, como Arrascaeta e Bruno Henrique.
QUEDA DE RENDIMENTO E ERROS DE ARBITRAGEM
Atualmente sem clube, Renato também falou com mais detalhes acerca da queda de rendimento do time na reta final da temporada passada e crê que o Fla foi prejudicado pela arbitragem no Brasileiro.
- A queda de rendimento acontece em qualquer clube, qualquer grupo, sendo caro ou não. O maior problema que eu enfrentei no Flamengo foi que estávamos em três competições, com finais a cada três dias, tanto na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, precisávamos ganhar, e com muitos jogadores no departamento médico. Não tínhamos muitos jogadores para revezar. Mal tínhamos tempo para ver nossas famílias. Não estou dando desculpa, mas o Flamengo foi muito prejudicado no Brasileiro em termos de arbitragem. Somente um ia ganhar nas competições.
> Veja a tabela do Brasileirão
Renato Gaúcho deixou o Flamengo após comandar a equipe em 37 oportunidades. No total, foram 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Apesar dos bons números, o treinador sofreu muitas críticas quanto à parte tática e não conquistou nenhum título.
Crédito: RenatoGaúchoficounoFlamengodejulhoadezembrode2021(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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