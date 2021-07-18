Renato Gaúcho brinca com Gabigol após hat-trick: 'Ainda não está preparado para ver o meu DVD'

O Flamengo massacrou o Bahia e goleou por 5 a 0, neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileiro, no Estádio de Pituaçu. O triunfo levou o time de Renato Gaúcho ao G6, na sexta colocação, e o treinador a dar uma resposta ao seu estilo quando questionado se Gabigol, nome da partida de hoje com três gols, já havia lhe pedido para assistir ao seu famigerado DVD de seus tempos de jogador. - Foi muito bem. Na quarta não estiveram tão bem (contra o Defenda y Justicia), mas o mais importante foi o resultado. Hoje o Gabriel nos ajudou bastante. Desde que cheguei ele tem me perguntado sobre o DVD. A resposta é sempre a mesma: ele não está preparado para ver o meu DVD. Ele é um grande jogador, mas se for ver meu DVD vai querer fazer em campo e vai se atrapalhar - brincou o treinador, na entrevista coletiva, em Salvador.