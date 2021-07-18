Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renato Gaúcho brinca com Gabigol após hat-trick: 'Ainda não está preparado para ver o meu DVD'
futebol

Renato Gaúcho brinca com Gabigol após hat-trick: 'Ainda não está preparado para ver o meu DVD'

Ao seu estiolo, técnico deu uma resposta bem humorada quando questionado se o camisa 9 do Flamengo, autor de três gols contra o Bahia, já o questionou sobre feitos como jogador...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 20:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo massacrou o Bahia e goleou por 5 a 0, neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileiro, no Estádio de Pituaçu. O triunfo levou o time de Renato Gaúcho ao G6, na sexta colocação, e o treinador a dar uma resposta ao seu estilo quando questionado se Gabigol, nome da partida de hoje com três gols, já havia lhe pedido para assistir ao seu famigerado DVD de seus tempos de jogador. - Foi muito bem. Na quarta não estiveram tão bem (contra o Defenda y Justicia), mas o mais importante foi o resultado. Hoje o Gabriel nos ajudou bastante. Desde que cheguei ele tem me perguntado sobre o DVD. A resposta é sempre a mesma: ele não está preparado para ver o meu DVD. Ele é um grande jogador, mas se for ver meu DVD vai querer fazer em campo e vai se atrapalhar - brincou o treinador, na entrevista coletiva, em Salvador.
+ Veja a tabela da Libertadores
Quanto ao Brasileirão, o Fla de Renato joga domingo pelo campeonato nacional, contra o São Paulo, em casa, mas antes tem a missão de atuar pela volta das oitavas da Libertadores. Em Brasília, enfrentará o Defensa y Justicia, em Brasília, com público e a vantagem de iniciar com 1-0 no agregado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados