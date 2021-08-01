Renato Gaúcho avisa que comandará Flamengo 'por telefone' contra o ABC e realça semana cheia para treinar

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com Renato Gaúcho, o Flamengo tem empilhado vitórias acachapantes. Desta vez, neste domingo, diante do Corinthians na Neo Química Arena, não houve goleada, mas o Rubro-Negro dominou com facilidade e venceu na 14ª rodada do Brasileiro por 3 a 1 - com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique.Agora, a confirmar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o técnico avisou que irá aproveitar esta semana para treinar o time titular. Em entrevista coletiva, avisou que pediu autorização a Marcos Braz, vice-presidente de futebol, para ficar no Rio e enviar o auxiliar Alexandre Mendes para Natal, local do jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na quinta-feira, contra o ABC - derrotado na ida por 6 a 0.

- Eu conversei com o Braz, que está na Europa, e pedi autorização para ele para levar uma outra equipe para jogar o jogo da volta contra o ABC. Vou poupar uns jogadores que estão desgastados e ficar com esse grupo porque preciso de uma semana para treinar com esse grupo - disse Renato, emendando:

- Quero colocar algumas ideias a mais a nossa equipe, vem bem mas o treinador nunca está satisfeito. Então, vou aproveitar essa semana com o grupo que vai ficar no Rio de Janeiro para os próximos jogos.

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O treinador do Fla também explicou que irá interferir por telefone durante o jogo de quinta:

- Vou treinar bastante com eles essa semana. Vai o Alexandre (Mendes) fazer esse jogo de quinta contra o ABC. Daqui do Rio, através do telefone, eu vou ajudar durante a partida. A gente tem boa vantagem, mas não estamos classificados ainda.

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