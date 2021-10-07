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Renato explica confusão entre torcedor do Bragantino com o banco do Flamengo após gol de Pedro

Treinador revelou que apenas um torcedor na arquibancada cuspiu em direção ao banco do time e frisou que os demais se comportaram bem...
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Publicado em 

07 out 2021 às 00:07

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 00:07

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após o gol marcado por Pedro no empate contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão, houve uma confusão entre o banco de reservas do Flamengo e um torcedor na arquibancada. O técnico Renato Gaúcho revelou que apenas um torcedor que cuspia em direção ao banco do time e frisou os demais fãs do Massa Bruta se "comportaram bem". > Jogo remarcado do Flamengo terá transmissão da Globo em horário raro- Você não pode crucificar a torcida do Bragantino por causa de uma pessoa. Então, você não pode julgar uma pessoa por causa de uma pessoa que não pensa, que vem no estádio descarregar seus problemas. A pessoa veio e ficou cuspindo no banco de reservas no banco do Flamengo. A torcida do Bragantino se comportou muito bem.
- Apenas essa pessoa que não se comportou bem. Então, eu não posso julgar a torcida do Bragantino. Agora, essa pessoa, sim, não tem o que fazer e vem descarregar os problemas no estádio. Mas a gente conversou com o quatro árbitro, com o árbitro, eles tomaram as providências e ficou tudo resolvido.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Com a necessidade de vencer para colar na liderança, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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