Renato explica confusão entre torcedor do Bragantino com o banco do Flamengo após gol de Pedro

Após o gol marcado por Pedro no empate contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão, houve uma confusão entre o banco de reservas do Flamengo e um torcedor na arquibancada. O técnico Renato Gaúcho revelou que apenas um torcedor que cuspia em direção ao banco do time e frisou os demais fãs do Massa Bruta se "comportaram bem". > Jogo remarcado do Flamengo terá transmissão da Globo em horário raro- Você não pode crucificar a torcida do Bragantino por causa de uma pessoa. Então, você não pode julgar uma pessoa por causa de uma pessoa que não pensa, que vem no estádio descarregar seus problemas. A pessoa veio e ficou cuspindo no banco de reservas no banco do Flamengo. A torcida do Bragantino se comportou muito bem.