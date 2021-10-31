Renato exalta torcida do Flamengo e reafirma interesse pelo Brasileirão: 'Nunca jogamos a toalha'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na noite deste sábado, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Renato Gaúcho analisou o jogo e admitiu que o Rubro-Negro não teve um grande desempenho no aspecto técnico. Entretanto, ele ressaltou que o time se entregou e mostrou como isso foi importante para a conquista dos três pontos. > Veja a agenda de jogos do Flamengo até a final da Libertadores- Tem jogos que você não está tão bem tecnicamente, mas o que a torcida do Flamengo não deixa de cobrar - e eu nunca vou deixar de cobrar no meu time – é a entrega. Nós tivemos hoje, brigamos, lutamos, nos entregamos e conseguimos o resultado que nos interessava. É bonito ver a equipe jogar bem, criar várias situações de gol e ganhar a partida, mas nem sempre isso é possível - disse Renato, que completou.

- Foi uma entrega muito grande, onde o time ficou focado o tempo todo, e nós conseguimos o resultado que nos dá condição de ainda continuar brigando pelo campeonato brasileiro - concluiu.

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 16h. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja mais declarações de Renato

TORCIDA

- Acho que, acima de tudo, o torcedor está de parabéns. Quando eu falei na quarta-feira que o torcedor tinha reagido daquela forma – que eu dei razão – o torcedor é paixão, ele quer ganhar sempre. Só que nem sempre é possível, por isso que existem os profissionais dentro do clube que a gente precisa pensar, porque o torcedor reage com o coração. Tem horas que os resultados não aparecem, e aí o torcedor cobra, é uma coisa normal.

- Mas, hoje, o torcedor foi fantástico. Essa energia do torcedor que a gente precisa. O torcedor pode ficar tranquilo que, enquanto houver chances no campeonato brasileiro, a gente vai correr atrás. Hoje foi uma demonstração, uma entrega muito grande do grupo, brigamos contra um adversário muito poderoso. Nós saímos vencedores. Por quê? Porque nós tivemos a energia positiva do torcedor. Sempre que possível, o torcedor tem que vir ao Maracanã demonstrar esse amor que ele sente pelo Flamengo e trazer essa energia porque precisamos muito dela. Assim, a gente vai brigando enquanto houver chances no Campeonato Brasileiro. Nós nunca jogamos a toalha, nem nunca vamos jogar.

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MARATONA DE JOGOS

- Não vai mudar em nada a nossa maneira de trabalhar, até porque, pelo menos no meu pensamento, não é nesse mês de novembro que nós vamos jogar a cada três dias. Estamos jogando a cada três dias há muito tempo – e a cada três dias, sempre uma decisão. Então, as pessoas não podem ver daqui para frente, tem que ver um pouquinho para trás também. Esse mês de novembro não vai ser diferente. Enquanto houver chances, pode ter certeza que a gente vai brigar pelo Brasileiro também.

GABIGOL

- Não, não vejo nenhum problema com o Gabriel. Tem treinador, tem se dedicado, é um profissional. Todo jogador tem uma fase que não é tão boa, aconteceu um tempo atrás com o próprio Pedro. Da mesma forma o Gabriel, daqui a pouco a bola começa a cair ali para ele, começa a fazer os gols e tenho certeza que vai nos ajudar bastante.

RAMON VIROU RESERVA IMEDIATO?

- Todo jogador que está no grupo do Flamengo é titular e reserva também. Eu tenho um grupo, jamais vou chegar aqui e falar para vocês que esse jogador é o titular ou esse jogador é o reserva imediato. São fases, tenho três bons laterais. E eu já falei para vocês que considero o Filipe Luís, além de uma pessoa espetacular, não é da boca para fora, um dos melhores laterais do mundo. Ele é muito inteligente, muito inteligente.