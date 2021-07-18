Renato evita poupar e promove a volta de Diego; veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia

Em busca de aproximação do G4 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já sabe quem serão os 11 representantes iniciais para enfrentar o Bahia, neste domingo, a partir das 18h15, no Estádio do Pituaçu, pela 12ª rodada. Para a sua estreia como técnico do Fla no Brasileirão, Renato Gaúcho escalou a seguinte equipe (sem poupar visando à Libertadores nesta quarta-feira): Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Michael.
Os desfalques para o jogo de hoje, cabe lembrar, são César, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Piris da Motta (lesionados) e Thiago Maia (poupado).
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Atualmente, o Flamengo está com 15 pontos em nove jogos disputados no Brasileiro (aproveitamento de 55,6%).