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Renato elogia Matheus Nascimento, joia do Botafogo: 'A gente torce que esteja aparecendo mais um craque'

Após vitória do Grêmio sobre o Alvinegro, treinador avaliou positivamente atacante de 16 anos, criado nas categorias de base do clube de General Severiano...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 11:15

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Matheus Nascimento continua arrancando elogios por onde passa. O atacante de 16 anos, cria das categorias de base do Botafogo, foi novamente titular do Alvinegro na derrota para o Grêmio na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Até mesmo Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, reconheceu o talento do jogador de 16 anos. Após a partida, o comandante elogiou, antes mesmo de começar a responder as perguntas da entrevista coletiva, sobre o atacante.
- Outra coisa que me deixou feliz foi o Matheus Nascimento. Como treinador, é difícil ver um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que, apesar da pouca idade, já é acima da média. A gente torce que esteja aparecendo mais um craque para o futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo, cuidar bem desse garoto, lapidar, tem muito a crescer - elogiou o treinador.
Atacante de sucesso nas categorias de base, Matheus Nascimento foi integrado aos profissionais do Botafogo no meio do ano passado e, nas últimas partidas do Brasileirão, virou titular do clube de General Severiano.

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