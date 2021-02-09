Renato elogia Matheus Nascimento, joia do Botafogo: 'A gente torce que esteja aparecendo mais um craque'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Matheus Nascimento continua arrancando elogios por onde passa. O atacante de 16 anos, cria das categorias de base do Botafogo, foi novamente titular do Alvinegro na derrota para o Grêmio na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até mesmo Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, reconheceu o talento do jogador de 16 anos. Após a partida, o comandante elogiou, antes mesmo de começar a responder as perguntas da entrevista coletiva, sobre o atacante.

- Outra coisa que me deixou feliz foi o Matheus Nascimento. Como treinador, é difícil ver um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que, apesar da pouca idade, já é acima da média. A gente torce que esteja aparecendo mais um craque para o futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo, cuidar bem desse garoto, lapidar, tem muito a crescer - elogiou o treinador.