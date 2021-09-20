Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renato diz que Barcelona dará a vida contra o Flamengo, mas avisa: 'Meu grupo está preparado para isso'
futebol

Renato diz que Barcelona dará a vida contra o Flamengo, mas avisa: 'Meu grupo está preparado para isso'

Renato Gaúcho ainda frisou que a derrota para o Grêmio não preocupa e que os jogadores têm sido 'muito profissionais'...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 16:45
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois da derrota para o Grêmio por 1 a 0 no último domingo, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Flamengo já vira a chave para a Libertadores. Isso porque o Rubro-Negro já enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pela fase semifinal da competição, nesta semana.> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do Flamengo
Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho garantiu que o revés para o Tricolor não preocupa e já projetou o confronto contra o Barcelona. Ele destacou que, assim como o Grêmio deu a vida contra o Flamengo, o time equatoriano também dará e, de acordo com Renato, seu time está preparado para isso.
- Nem um pouco. A preocupação que a gente vive a cada jogo. Enfrentamos uma grande equipe, que deu a vida. Quarta, o Barcelona vai dar a vida também. Meu grupo está preparado para isso. Nosso aproveitamento é muito grande. Jogamos para ganhar todos os jogos, mas não vamos ganhar todos. Vai ter desgaste pelos jogos, pelas viagens - disse Renato, que completou.
- É continuar trabalhando, cuidar bem dos jogadores e descansá-los. Só nós no dia a dia sabemos o que se passa. Os jogadores têm sido muito profissionais. Eles têm todo o cuidado, mas são humanos. Chega uma hora que o desgaste é muito grande - concluiu.
> Quem será o campeão da Libertadores? Veja a tabela e simule!
O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela fase semifinal da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados