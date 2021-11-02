Renato detona atuação do VAR entre Athletico e Flamengo: 'Pode ter agressão no futebol? É o recado que eles mandaram'

Na entrevista após o empate em 2 a 2 entre Flamengo e Athletico, Renato Gaúcho detonou a arbitragem de Marielson Alves Silva (BA) e do VAR Marcio Henrique de Gois (SP), especialmente pela decisão de não expulsar Renato Kayzer, que agrediu Léo Pereira no primeiro tempo, recebeu o cartão vermelho, mas permaneceu em campo após o árbitro ir ao vídeo e voltar atrás. Para o técnico, o recado que passaram é de que "pode agressão no futebol".- Eu não gosto (de falar de arbitragem). As pessoas vão dizer que é desculpa, mas hoje passou dos limites. Na expulsão do jogador, foi uma agressão por cima e por baixo. Foi expulso na hora e, mais uma vez, o VAR entrou em ação. Tinha que perguntar aos árbitros, mas eles não dão entrevistas. E na próxima rodada estão aí de novo. Gostaria de perguntar ao Gaciba e ao árbitro: na próxima rodada meu jogador pode dar soco? Pode agredir? Não é possível - afirmou o treinador do Flamengo,, na Arena da Baixada, antes de completar: