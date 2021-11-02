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Renato detona atuação do VAR entre Athletico e Flamengo: 'Pode ter agressão no futebol? É o recado que eles mandaram'

Técnico falou sobre a atuação da arbitragem no empate em 2 a 2 entre Athletico e Flamengo, jogo na qual Renato Kayzer foi expulso, mas árbitro voltou atrás após ida ao VAR...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 18:57

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 18:57

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na entrevista após o empate em 2 a 2 entre Flamengo e Athletico, Renato Gaúcho detonou a arbitragem de Marielson Alves Silva (BA) e do VAR Marcio Henrique de Gois (SP), especialmente pela decisão de não expulsar Renato Kayzer, que agrediu Léo Pereira no primeiro tempo, recebeu o cartão vermelho, mas permaneceu em campo após o árbitro ir ao vídeo e voltar atrás. Para o técnico, o recado que passaram é de que "pode agressão no futebol".- Eu não gosto (de falar de arbitragem). As pessoas vão dizer que é desculpa, mas hoje passou dos limites. Na expulsão do jogador, foi uma agressão por cima e por baixo. Foi expulso na hora e, mais uma vez, o VAR entrou em ação. Tinha que perguntar aos árbitros, mas eles não dão entrevistas. E na próxima rodada estão aí de novo. Gostaria de perguntar ao Gaciba e ao árbitro: na próxima rodada meu jogador pode dar soco? Pode agredir? Não é possível - afirmou o treinador do Flamengo,, na Arena da Baixada, antes de completar:
- Foi uma agressão. E por muito menos tem que ser expulso. Chegamos ao ponto do VAR não deixar expulsar o jogador ser expulso por agressão. O futebol brasileiro, ou ele muda ou está acabando. O VAR é uma ferramenta que é impossível você errar, para você ver o quanto são incompetentes. Não é possível errar tendo o lance de todos os ângulos. Chegamos ao ponto de ter agressões permitidas. Eu sou treinador, tenho que treinar minha equipe, mas hoje foi demais. Esse lance, em qualquer partida, teria que expulsar. Ir no VAR e voltar atrás... Pode ter agressão no futebol? É o recado que eles mandaram.

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