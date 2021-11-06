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Renato comenta recuperação de Arrascaeta, do Flamengo: 'Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade'

Renato destacou que Arrascaeta tem seguido tudo que o Departamento Médico lhe pede e garantiu que ele está sendo cuidado 'com todo carinho'...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 00:59

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 00:59

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Enquanto ainda luta para manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro, o Flamengo planeja contar com Arrascaeta para a final da Libertadores. O meia teve uma lesão muscular na coxa quando defendia a Seleção Uruguaia e, desde o dia 3 de outubro, não entra em campo pelo Rubro-Negro. Durante coletiva de imprensa após a vitória sobre o Atlético-GO, o técnico Renato Gaúcho contou que o camisa 14 tem seguido tudo que o Departamento Médico lhe pede e destacou que "daqui a pouco" haverá "uma novidade boa".> ATUAÇÕES: Michael decide e leva a maior nota do Flamengo contra o Dragão- Estamos tendo todo cuidado para recuperar o Arrascaeta, ele teve uma lesão muito séria. Queríamos que ele estivesse bom para poder ser convocado também na Seleção Uruguai, também estaria nos ajudando aqui, mas não é o caso. Ele teve uma lesão muito séria.
- A gente está recuperando, tem uma programação para o Arrascaeta. Ele está seguindo tudo que o Departamento Médico tem pedido para ele. O torcedor pode ficar tranquilo, estamos cuidando com todo carinho. Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade boa.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Sem tempo a perder, o Flamengo já vira a chave para a Chapecoense. O Rubro-Negro enfrenta o time de Santa Catarina na próxima segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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