Renato comenta recuperação de Arrascaeta, do Flamengo: 'Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade'

Enquanto ainda luta para manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro, o Flamengo planeja contar com Arrascaeta para a final da Libertadores. O meia teve uma lesão muscular na coxa quando defendia a Seleção Uruguaia e, desde o dia 3 de outubro, não entra em campo pelo Rubro-Negro. Durante coletiva de imprensa após a vitória sobre o Atlético-GO, o técnico Renato Gaúcho contou que o camisa 14 tem seguido tudo que o Departamento Médico lhe pede e destacou que "daqui a pouco" haverá "uma novidade boa".> ATUAÇÕES: Michael decide e leva a maior nota do Flamengo contra o Dragão- Estamos tendo todo cuidado para recuperar o Arrascaeta, ele teve uma lesão muito séria. Queríamos que ele estivesse bom para poder ser convocado também na Seleção Uruguai, também estaria nos ajudando aqui, mas não é o caso. Ele teve uma lesão muito séria.