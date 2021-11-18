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Renato comenta possibilidade de contar com Arrascaeta e Pedro nos jogos do Flamengo em Porto Alegre

Renato disse que tem a intenção de usar os dois em parte das partidas contra Internacional e Grêmio, mas destacou que não colocará em campo ninguém que estiver sem condições...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:52

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:52

O Flamengo tem a intenção de utilizar Pedro e Arrascaeta em parte dos jogos contra o Internacional e contra o Grêmio, que estão marcados para sábado e terça-feira, respectivamente. A informação foi confirmada pelo técnico Renato Gaúcho, que, durante a coletiva de imprensa, explicou o planejamento para esses jogadores, que estão no Departamento Médico. No entanto, o treinador frisou que não colocará em campo ninguém que esteja sem condições.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do Flamengo- Pode ser, mas é o que eu falei: quem vai nos dar a reposta são os jogadores, a gente não vai colocar em campo sem condições. Foi o que aconteceu hoje com o Filipe. Ele fez o treinamento, se recuperou, foi passando confiança para a gente, falou que estava bem, poderia jogar pelo menos 45 minutos do segundo tempo hoje - explicou Renato.
- A gente soltou o Filipe, e ele foi bem. Esse mesmo tratamento, essa mesmo preocupação a gente vem tendo com o Pedro, com o (Rodrigo) Caio, com o próprio Arrascaeta. Vamos soltá-los um pouco durante o jogo contra o Internacional e contra o Grêmio? Bom, a nossa intenção é essa, mas que vai nos dar a resposta é o próprio jogador. Se ele nos passar confiança, tiver fazendo todo tipo de treinamento, aí sim a gente solta eles um pouquinho tanto contra o Internacional quanto contra o Grêmio - concluiu.
Agora, o Flamengo vira a chave para o Internacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: ArrascaetaéumdosprincipaisjogadoresdoFlamengo(Foto:JuanMabromata/POOL/AFP

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