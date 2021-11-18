Renato comenta possibilidade de contar com Arrascaeta e Pedro nos jogos do Flamengo em Porto Alegre

O Flamengo tem a intenção de utilizar Pedro e Arrascaeta em parte dos jogos contra o Internacional e contra o Grêmio, que estão marcados para sábado e terça-feira, respectivamente. A informação foi confirmada pelo técnico Renato Gaúcho, que, durante a coletiva de imprensa, explicou o planejamento para esses jogadores, que estão no Departamento Médico. No entanto, o treinador frisou que não colocará em campo ninguém que esteja sem condições.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do Flamengo- Pode ser, mas é o que eu falei: quem vai nos dar a reposta são os jogadores, a gente não vai colocar em campo sem condições. Foi o que aconteceu hoje com o Filipe. Ele fez o treinamento, se recuperou, foi passando confiança para a gente, falou que estava bem, poderia jogar pelo menos 45 minutos do segundo tempo hoje - explicou Renato.