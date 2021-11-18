Renato classifica energia da torcida do Flamengo no Maracanã como 'fundamental' e diz: 'A vitória é dela'

- A gente sabe o quanto é difícil para o torcedor por ter que mostrar vacina, comprar ingresso, quarta-feira, 21h30. O torcedor acorda cedo amanhã de manhã para trabalhar. Então, ele merece esses parabéns pelo show que deu hoje no Maracanã.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Internacional. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 21h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja mais declarações de Renato:

COM QUEM PODERÁ CONTAR NA LIBERTADORES?

- É um pouco cedo para se falar quem vai para o jogo, quem vai estar à disposição, quem está fora do jogo. A gente está fazendo de tudo para recuperar. Eu já venho falando isso há muito tempo até porque é uma programação do próprio clube dar ritmo de jogo para todo mundo, estar com o maior número de jogadores à disposição para o dia 27 sem esquecer do Campeonato Brasileiro.

TRABALHAR ANSIEDADE DENTRO DA EQUIPE PARA FINAL

- É difícil. Por mais que a gente fale para o grupo, todo mundo fala do dia 27. Então, a gente fala uma coisa, a gente não pode esquecer, lógico, do dia 27, e o grupo sempre escuta dia 27, dia 27, dia 27. Por isso que a gente segue a nossa programação.

TRABALHO COM VITOR GABRIEL

- Eu dou moral para todos os jogadores. Eu treino todos os jogadores, não treino um time, não treino dois ou três jogadores, eu treino um grupo. Então, todo mundo está tendo suas oportunidades. Ele faz parte do elenco do Flamengo e tem a confiança do treinador, da comissão técnica, da diretoria e do próprio. Se ele está ali, é porque de uma forma ou de outra tem nos ajudado.

RISCO DE ALGUEM CHEGAR SEM RITMO À DECISÃO?