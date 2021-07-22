Renato celebra vitória do Flamengo e revela atenção especial a Michael e Vitinho: 'Gosto de passar confiança'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Três jogos, três vitórias e classificação para as quartas de final da Libertadores. O início de Renato Gaúcho no Flamengo, e os destaques vão além dos números. Após a goleada rubro-negra por 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador comentou sobre a recuperação de atletas que estavam em baixa.

+ Classificação com festa: veja imagens da torcida do Flamengo no Mané Garrincha- Isso vai muito do trabalho do treinador (recuperar jogadores). Gosto de conversar, saber o que está acontecendo, como os jogadores estão se sentindo, posicionamento, função, e passar muita confiança. Não temos muito tempo, mas temos treinado muito a parte tática, mostrado vídeos para correções e tenho um grupo que é muito forte e bom.

- Tenho bastante opção e procuro conversar mais com os jogadores que estavam sendo criticados, não tinham caído nas graças da torcida, principalmente Michael e Vitinho. É importante passar confiança, saber o que está acontecendo e melhorar os jogadores.

Com a vaga garantida, o Flamengo aguarda o vencedor de Inter e Olimpia para conhecer o próximo adversário na Libertadores. Após um empate de 0 a 0 na ida, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, no Beira-Rio.

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O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro e se reapresenta nesta quinta-feira no Ninho do Urubu para voltar as atenções ao Brasileirão. A equipe recebe o São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada. Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação na tabela.Confira outras respostas de Renato Gaúcho na coletiva:

SUBSTITUIÇÕESSempre aprendemos, mesmo com as vitórias. Não é porque o Flamengo venceu que eu não vi erros, mas aí é meu papel fazer as correções com os treinamentos e os vídeos. Não troco ideia somente com 11 jogadores. Dou atenção a todos eles, dou liberdade para falar e o treinador precisa de todos. Estamos em três competições difíceis e é importante que todo mundo esteja pronto. Vai ter espaço e oportunidade para todo mundo. Fico feliz que quem tem entrado, está entrando bem e dando conta do recado.

ERRO NA SAÍDA DE BOLASe ficar falando tudo que a gente treina, vou dar arma para os inimigos. Eu acho importante ter a saída de bola e dou liberdade porque são jogadores de qualidade. Infelizmente, tomamos o gol. Uma equipe com a qualidade do Flamengo não pode sair dando chutão toda hora. A ordem é: deu para sair jogando? Sai jogando. Não deu? Quebra lá na frente. Sofremos o gol mais por falha nossa do que mérito do adversário, mas são coisas que acontecem.

O QUE MELHORAR?Nas vitórias, todo mundo elogia, gosta, fica contente e feliz. No caso do treinador, também fico feliz, mas meu trabalho é ver alguns erros e corrigir. Quanto mais eu corrigir no treino tático e no vídeo, menos possibilidades daremos para os adversários. Não vou ter uma equipe perfeita, mas quanto menos erramos, menor será a chance de sofrer gol.

MAIOR DIFICULDADEEstou feliz com a equipe. Temos que corrigir coisas normais do futebol. No momento, o maior problema é a falta de tempo. Por isso, foco na parte tática e nos vídeos. A cada três dias temos uma partida difícil e importante, além de viagem e desgaste.

MUDANÇAS NA TÁTICATemos variações. Isso vai do que encontramos durante a partida e dos problemas que temos pela frente. Temos que ter os planos A, B e C para surpreender o adversário. Depende da jogada, do espaço, do que acontece.... Temos um grupo inteligente, que sabe o que acontece em campo, e tiramos proveito do comportamento do adversário.

PRESENÇA DO PÚBLICOEu sou a favor da volta da torcida. É lógico que somos inteligentes e há pessoas que pensam. A Conmebol está de parabéns, porque alguém tem que começar. E temos que ter segurança com os protocolos. É importante a volta do público desde que seja com segurança. Não estamos livres da pandemia.