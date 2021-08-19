Renato Augusto volta a treinar com bola no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Renato Augusto participou do treino com bola do Corinthians, nesta quinta-feira (19), no CT Joaquim Grava.O meia havia ficado de fora da atividade no dia anterior, para fazer um trabalho de força, na parte interna do Centro de Treinamentos, com a preparação física corintiana.

Renato não preocupa para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo (15), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.