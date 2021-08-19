Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renato Augusto volta a treinar com bola no Corinthians

Meia havia ficado fora da atividade na última quarta-feira (18), para fazer um trabalho de força...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:14
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Renato Augusto participou do treino com bola do Corinthians, nesta quinta-feira (19), no CT Joaquim Grava.O meia havia ficado de fora da atividade no dia anterior, para fazer um trabalho de força, na parte interna do Centro de Treinamentos, com a preparação física corintiana.
Renato não preocupa para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo (15), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
De volta ao Timão após cinco anos e meio, Renato Augusto reestreou pelo clube, no último fim de semana, marcando o terceiro gol corintiano na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Neo Química Arena, na Neo Química Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados