Renato Augusto volta a treinar com bola, mas Willian segue fazendo trabalho interno no Corinthians

No penúltimo dia de preparação do Corinthians mirando o duelo contra o Santo André, no próximo domingo (30), às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o meia Renato Augusto foi a grande novidade. O jogador não estava treinando com bola desde a retomada dos trabalhos do Timão, após o empate sem gols contra a Ferroviária, na última terça-feira (25), pela estreia da competição estadual, pois fazia trabalhos internos de controle de carga. Contudo, no treinamento desta sexta-feira (28), pela manhã, o meia participou integralmente das atividades com bola.

Por outro lado, o meia Willian seguiu no interior do CT Joaquim Grava, mantendo o trabalho de controle de carga. O camisa 10 ainda não treinou com bola na preparação para o duelo contra o Ramalhão. Ainda assim, a parte física do jogador não preocupa e a tendência é que ele seja escalado como titular neste fim de semana.

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SYLVINHO COMANDA COLETIVO

No gramado do Centro de Treinamentos corintiano, o técnico Sylvinho inicialmente promoveu um trabalho de rondo, onde um grupo em superioridade numérica precisa manter a bola contra outro que precisa roubá-la em inferioridade.

Na sequência o treinador corintiano comandou um treinamento coletivo em campo reduzido em que os atletas precisavam se manter nas suas zonas em que atuam.

O último treinamento do Corinthians antes de encarar o Santo André acontecerá na manhã deste sábado (29).