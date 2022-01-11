Renato Augusto testa negativo para Covid-19 e está liberado para voltar aos treinos no Corinthians

O Corinthians teve uma boa notícia nesta terça-feira, uma vez que Renato Augusto, que estava afastado por conta da Covid-19, testou negativo para a doença e já poderá retomar os treinamentos junto aos companheiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A novidade foi anunciada e comemorada pelo próprio jogador, na tarde desta terça-feira, por meio de seu perfil no Instagram, com a seguinte mensagem:

- Graças a Deus depois de longos dias testando positivo, hoje testei negativo e já estou pronto para voltar aos treinos e iniciar os trabalhos de 2022.

Renato havia testado por conta própria durante as férias e recebeu o resultado positivo para Covid-19. Com isso, nem sem reapresentou junto com o elenco, na última segunda-feira, mantendo o isolamento conforme protocolo estabelecido. "Positivado", ele está liberado para voltar ao CT Joaquim Grava.

Como não passou pelos exames que os colegas passaram nesses dois dias de pré-temporada, ele deve demorar alguns dias para estar com os outros corintianos em campo, mas nada que atrapalhe a preparação para o Paulistão.

Jô e Willian, que testaram positivo para Covid-19 na última segunda-feira, seguem em isolamento e pode retornar assim que tiverem um exame negativo. Com as novas diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde), o período de afastamento passou de dez para cinco dias, desde que não tenha sintomas e revele diagnóstico negativo. Assim, a dupla pode voltar ainda nesta semana.