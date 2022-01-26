Renato Augusto 'técnico' e Paulinho próximo ao gol: destaques da estreia do Corinthians no Paulistão

O torcedor do Corinthians pode ter ficado com um gosto amargo ao ver o resultado do clube na estreia do Paulistão, mas mesmo sem a vitória, a equipe mostrou aspectos interessante dentro de campo.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores da noite em Itaquera; Paulinho tem boa reestreia pelo Corinthians

Um dos líderes do elenco, Renato Augusto voltou da pré-temporada na mesma pegada em que encerrou o último ano.

O camisa 8 foi o cérebro do Timão, organizando as jogadas da equipe com os zagueiros e Du Queiroz, primeiro volante, e avançando no campo para oferecer seus conhecidos chutes de longa distância.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu passe de Willian na entrada da área e acertou lindo chute, mas o goleiro da Ferroviária fez excelente defesa, impedindo uma pintura.

Além de chamar a responsabilidade para si, Renato mostrou virtudes de um verdadeiro líder, conversando na beira do campo com o técnico Sylvinho em alguns momentos do jogo, trocando informações e co-orientando o treinador sobre o posicionamento de seus companheiros.

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Embora Renato Augusto tenha sido um dos melhores em campo, Paulinho foi quem roubou a cena na partida. O meia iniciou a partida no banco de reservas por condições físicas.

Sylvinho chamou o camisa 15 aos 16 minutos do segundo tempo, e o colocou no lugar de Du Queiroz, recuando Giuliano.

Assim, Paulinho teve liberdade para avançar em campo e chegar próximo à área, como a comissão técnica antecipou que o utilizaria.

E o meia teve três grandes chances de marcar em sua reestreia, porém duas ficaram a centímetros do gol, e na outra o goleiro fez ótima defesa.

Apesar dos gols perdidos, Paulinho mostrou que chega não apenas para ser protagonista no time do Corinthians, como pode ser a solução ofensiva da equipe.