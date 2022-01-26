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Renato Augusto 'técnico' e Paulinho próximo ao gol: destaques da estreia do Corinthians no Paulistão

No empate diante da Ferroviária, o camisa 8 do Timão mostrou mais uma vez porque é um dos líderes do elenco, enquanto Paulinho atuou em uma posição mais avançada...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 07:00
O torcedor do Corinthians pode ter ficado com um gosto amargo ao ver o resultado do clube na estreia do Paulistão, mas mesmo sem a vitória, a equipe mostrou aspectos interessante dentro de campo.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores da noite em Itaquera; Paulinho tem boa reestreia pelo Corinthians
Um dos líderes do elenco, Renato Augusto voltou da pré-temporada na mesma pegada em que encerrou o último ano.
O camisa 8 foi o cérebro do Timão, organizando as jogadas da equipe com os zagueiros e Du Queiroz, primeiro volante, e avançando no campo para oferecer seus conhecidos chutes de longa distância.
Aos 38 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu passe de Willian na entrada da área e acertou lindo chute, mas o goleiro da Ferroviária fez excelente defesa, impedindo uma pintura.
Além de chamar a responsabilidade para si, Renato mostrou virtudes de um verdadeiro líder, conversando na beira do campo com o técnico Sylvinho em alguns momentos do jogo, trocando informações e co-orientando o treinador sobre o posicionamento de seus companheiros.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Embora Renato Augusto tenha sido um dos melhores em campo, Paulinho foi quem roubou a cena na partida. O meia iniciou a partida no banco de reservas por condições físicas.
Sylvinho chamou o camisa 15 aos 16 minutos do segundo tempo, e o colocou no lugar de Du Queiroz, recuando Giuliano.
Assim, Paulinho teve liberdade para avançar em campo e chegar próximo à área, como a comissão técnica antecipou que o utilizaria.
E o meia teve três grandes chances de marcar em sua reestreia, porém duas ficaram a centímetros do gol, e na outra o goleiro fez ótima defesa.
Apesar dos gols perdidos, Paulinho mostrou que chega não apenas para ser protagonista no time do Corinthians, como pode ser a solução ofensiva da equipe.
Crédito: RenatofoiumdosdestaquesdoTimão(Foto:AgênciaCorinthians

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