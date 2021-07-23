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Renato Augusto realiza avaliações e Corinthians segue preparação para enfrentar o Cuiabá

Meia trabalhou com os fisioterapeutas na manhã desta sexta-feira, enquanto Giuliano fez treinos físicos. Enquanto isso, Sylvinho preparou uma movimentação tática para o grupo...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:21

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:21

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians teve seu quarto dia de treinamentos preparatórios para o duelo diante do Cuiabá, que acontecerá na próxima segunda, às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Renato Augusto e Giuliano trabalharam de forma separada de olho em ficarem à disposição da comissão em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Para começar o dia, no Campo 1, os atletas participaram do aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho levou todos ao Campo 2, onde organizou um trabalho tático com os atletas pensando no time que disputará a partida da próxima semana.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Uma provável escalação é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.Renato Augusto e Giuliano
Recém-chegado ao clube, o meio-campista Renato Augusto realizou avaliações e testes com os fisioterapeutas Caio Mello e Luciano Rosa no Lab R9 e também no gramado. Foi o segundo dia do jogador no CT após o seu anúncio oficial.
Já Giuliano, o outro reforço do Timão para a temporada, que trabalha no CT desde o início da semana, deu sequência nos treinos físicos com o preparador Fabrício Pimenta. Por isso, está em uma etapa mais avançada do que Renato.
Vale lembrar que ambos ainda não têm condições de jogo, já que precisam esperar a abertura da janela de transferências, em 1º de agosto, para poderem ser regularizados. Em meio a isso, eles fazem uma pequena pré-temporada.
O Corinthians terá mais dois dias de treinos de olho o duelo com o Cuiabá: um na manhã deste sábado e outro na manhã deste domingo (25), quando após as atividades a delegação viaja para se concentrar para a partida de segunda-feira. Atualmente, o Timão é o 12º colocado no Brasileirão com 14 pontos.

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