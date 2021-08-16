Renato Augusto projeta parceria com Giuliano no Corinthians: 'Que tenha o sucesso que tive com Jadson'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians ainda curte a excelente vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, no último domingo, na Neo Química Arena, principalmente pelas boas atuações de Renato Augusto e Giuliano, ambos recém-contratados. E se depender do camisa 8, essa parceria pode dar muito certo, inclusive a ponto de ser comparada com aquela com Jadson, no Campeonato Brasileiro de 2015.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o programa "Seleção SporTV" na tarde desta segunda-feira, Renato falou da expectativa por jogar mais vezes ao lado de um jogador tão inteligente como Giuliano, que faz diferença no time. Para ele, a esperança é de que os dois possam reproduzir algo parecido com o que foi feito em 2015, em campanha vitoriosa em que a dupla com Jadson foi chamada de "Renadson".

- Espero que a gente possa ter o mesmo sucesso que tive com o Jadson em 2015. Claro que as características são diferentes, eu também mudei um pouco o meu jogo, mas o Giuliano é muito inteligente, dá volume no meio, o time cresce. Depois que ele entrou na equipe, o time cresceu. Tem tudo para a gente fazer um bom final de ano e no ano que vem ter um ano especial.Autor do terceiro gol do Corinthians na vitória sobre o Ceará, Renato Augusto não atuava desde dezembro de 2020, quando fez seu último jogo pelo Beijing Guoan, da China. Aos 34 anos, ele sabe das limitações de seu corpo e o quanto sentiu esse período longe dos gramados, mas destaca sua capacidade para dizer se está bem ou não e o quanto pode aguentar fisicamente em campo.

- Terminei a temporada no ano passado talvez no meu auge físico, fiz uma temporada espetacular. Se tivesse vindo direto do meu último jogo da China para cá, chegaria em um nível muito alto. E sobre esse tempo de não ter treinador e jogado, o lado positivo é que com o tempo você vai conhecendo seu corpo e pode dar o feedback positivo ao técnico, preparador ou fisioterapeuta.