Renato Augusto não vê Corinthians pronto: 'Só o tempo vai dizer'

A chegada do técnico Vítor Pereira ao Corinthians gerou grandes expectativas sobre o futuro do clube. E a goleada por 5 a 0 diante da Ponte Prera, no útlimo sábado (12) aumentou a confiança do torcedor corintiano quando a elevação de patamar do clube. Para uma das referências técnicos da equipe alvinegra, e um dos principais atletas do Timão, o meia Renato Augusto, acredita que o grande desafio corintiano será encontrar o patamar ideal no menor intervalo de tempo possível.

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- Esse é o grande desafio, você correr contra o tempo e chegar ao nível máximo o mais rápido o possível, mas quando você veste essa camisa não tem tempo, tem que chegar e resolver - afirmou o camisa 8 em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (16).

Segundo o jogador, há um processo de entendimento dos atletas quanto as ideias do técnico Vítor Pereira, que na sua terceira semana de trabalho no clube alvinegro tem utilizado até mesmo de recursos extracampo para encaixar as suas ideologias com o elenco corintiano.

- Temos jogadores de altíssimo nível que estão entendendo o que ele (Vítor Pereira) quer até na base da conversa, vídeo, e isso ajuda bastante. Estamos criando um elenco forte, até porque precisaremos para o resto da temporada. Só o tempo vai dizer quando estará 100%. A ideia é evoluir e crescer para brigar por títulos, que é o que faz crescer. O Corinthians vive disso - relatou Renato Augusto.

A principal expectativa da Fiel Torcida é que o Timão chegue a mais alta prateleria dos clubes brasileiros, onde atualmente estão Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, por conta das conquistas recentes e desempenho em campo.

- A nossa ideia é chegar o mais próximo possível dos três que estão em cima, que estão juntos há mais tempo. Estamos em processo que não sabemos até onde vamos. Treinador novo. Estamos em uma crescente, mas não para onde conseguiremos ir. Espero chegar do nível deles (Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras) ou até maior - disse o meia corintiano.

E o primeiro desafio do Corinthians comandado por Vítor Pereira contra o 'trio a ser batido no futebol brasileiro' será nesta quinta-feira (17), às 20h30, quando enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão, remarcado para essa data porque a equipe alviverde estava em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, disputando o Mundial de Clubes - tendo sido vice-campeão, ao perder para os ingleses do Chelsea na final.