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futebol

Renato Augusto faz treinamento de força com preparação física do Corinthians

Meia estreou pelo Timão no último fim de semana, mas ainda busca melhor condição de jogo...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 13:13
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Renato Augusto não participou da atividade com bola do Corinthians na manhã desta quarta-feira (18). O jogador ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo um trabalho de força junto a equipe de preparação física.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde a sua chegada, o camisa 8 deixou claro que a sua condição ideal será adquirida gradativamente. Antes da reestreia, no último domingo (15), contra o Ceará, Renato havia entrado em campo pela última vez somente em dezembro do ano passado, quando atuava pelo Beijing Guoan.
O jogador, que já havia defendido o Timão entre 2013 e 2015, voltou ao clube da melhor forma possível, marcando o terceiro tento da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Vozão, seis minutos após sair do banco de reservas. Contra a equipe cearense, Renato Augusto jogou durante 30 minutos.
O Corinthians volta a campo neste domingo (22), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão. Renato deve ser relacionado, mas seguir começando no banco de reservas até chegar a sequência ideal de jogos que lhe permita atuar durante 90 minutos.

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