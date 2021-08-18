Renato Augusto faz treinamento de força com preparação física do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O meia Renato Augusto não participou da atividade com bola do Corinthians na manhã desta quarta-feira (18). O jogador ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo um trabalho de força junto a equipe de preparação física.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde a sua chegada, o camisa 8 deixou claro que a sua condição ideal será adquirida gradativamente. Antes da reestreia, no último domingo (15), contra o Ceará, Renato havia entrado em campo pela última vez somente em dezembro do ano passado, quando atuava pelo Beijing Guoan.

O jogador, que já havia defendido o Timão entre 2013 e 2015, voltou ao clube da melhor forma possível, marcando o terceiro tento da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Vozão, seis minutos após sair do banco de reservas. Contra a equipe cearense, Renato Augusto jogou durante 30 minutos.