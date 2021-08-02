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Renato Augusto faz o seu primeiro treino com bola pelo Corinthians

Após uma semana fazendo trabalhos físicos, meia vai a campo e pode estrear no domingo (8), contra o Santos...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 13:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meia Renato Augusto fez o seu primeiro treino com bola pelo Corinthians na manhã desta segunda-feira (2).
Anunciado no último dia 22 de julho, o atleta ficou uma semana realizando trabalhos de recondicionamento físico. Ele não entra em campo desde dezembro do ano passado, quando veio ao Brasil passar as festas de fim de ano, não conseguiu retornar à China, onde defendia o Beijing Guoan, por conta das restrições impostas pelo país asiático, devido a pandemia do novo coronavírus, e acabou rescindindo o contrato.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa atividade realizada no CT Joaquim Grava, os titulares na derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no último domingo (1º), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão, fizeram apenas uma atividade regenerativa com a equipe de fisioterapia corintiana, na parte interna do Centro de Treinamentos, enquanto os demais, inclusive Renato Augusto, treinaram com bola.
O técnico Sylvinho comandou 45 minutos de atividade, em um coletivo com três tempos de 15 minutos.
Com a semana livre para treinamentos, o elenco do Timão descansa nesta terça-feira (3) e na quarta-feira (4) inicia a sua preparação para o clássico contra o Santos, no domingo (8), às 16h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A expectativa é que os recém-contratados, Giuliano e Renato Augusto, estejam regularizados e fiquem à disposição para o Clássico Alvinegro. Como o primeiro já treina com o elenco há uma semana, existem mais chances de que ele fique pelo menos no banco de reservas diante do Peixe. Já Renato, terá a parte física monitorada pelo departamento competente durante a semana.

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