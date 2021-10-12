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Renato Augusto e Giuliano treinam com o grupo, e Corinthians encerra preparação para pegar o Fluminense

Técnico Sylvinho promoveu atividade tática e também de bolas paradas ofensivas e defensivas de olho no jogo desta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 19:33

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 19:33

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para o duelo diante do Fluminense, que acontece neta quarta, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto e Giuliano voltaram a treinar com o grupo e vão para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
O treinamento do dia foi realizado nos Campos 1 e 2. Os atletas fizeram o aquecimento e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade coletiva em campo reduzido. Jô não esteve com os demais colegas, pois foi liberado para tratar de assuntos particulares. Ele também está fora do jogo.
Em meio a este trabalho, uma forte chuva caiu e, por conta dos relâmpagos, os jogadores e a comissão técnica se abrigaram na parte interna do CT por alguns minutos, até que a chuva cessou e o sol voltou a brilhar na Zona Leste.O grupo seguiu com o treino coletivo e, depois, Sylvinho promoveu uma atividade tática de olho no adversário desta quarta-feira. Por fim, o elenco praticou bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas também fizeram trabalhos complementares com a supervisão dos auxiliares Doriva e Alex.
A boa notícia ficou por conta dos meio-campistas Giuliano e Renato Augusto, que realizaram controle de carga no treinamento da última terça-feira, mas nesta quarta foram a campo e treinaram com o grupo. Willian, que se recuperou de desconforto muscular, também trabalhou sem restrições.
Em busca de voltar a vencer pelo Brasileirão-2021, o Corinthians recebe o Fluminense em duelo direto pelas primeiras posições na tabela. Atualmente, o Timão ocupa a sexta posição no campeonato com 37 pontos.

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