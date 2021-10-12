Renato Augusto e Giuliano treinam com o grupo, e Corinthians encerra preparação para pegar o Fluminense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians finalizou a preparação para o duelo diante do Fluminense, que acontece neta quarta, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto e Giuliano voltaram a treinar com o grupo e vão para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O treinamento do dia foi realizado nos Campos 1 e 2. Os atletas fizeram o aquecimento e, em seguida, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade coletiva em campo reduzido. Jô não esteve com os demais colegas, pois foi liberado para tratar de assuntos particulares. Ele também está fora do jogo.

Em meio a este trabalho, uma forte chuva caiu e, por conta dos relâmpagos, os jogadores e a comissão técnica se abrigaram na parte interna do CT por alguns minutos, até que a chuva cessou e o sol voltou a brilhar na Zona Leste.O grupo seguiu com o treino coletivo e, depois, Sylvinho promoveu uma atividade tática de olho no adversário desta quarta-feira. Por fim, o elenco praticou bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas também fizeram trabalhos complementares com a supervisão dos auxiliares Doriva e Alex.

A boa notícia ficou por conta dos meio-campistas Giuliano e Renato Augusto, que realizaram controle de carga no treinamento da última terça-feira, mas nesta quarta foram a campo e treinaram com o grupo. Willian, que se recuperou de desconforto muscular, também trabalhou sem restrições.