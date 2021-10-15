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Renato Augusto e Giuliano são poupados de treino para clássico; em recuperação, Roni trabalha com bola

Meio-campistas ficaram fora de trabalho no gramado que serviu de preparação para o jogo contra o São Paulo; jovem meia dá novo passo em reabilitação de uma entorse no joelho...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 18:53

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:53

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o seu segundo treino de preparação para o clássico contra o São Paulo, na próxima segunda, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois titulares da equipe alvinegra, Renato Augusto e Giuliano ficaram fora da atividade no gramado e fizeram apenas um trabalho de controle de carga muscular nas dependências internas do centro de treinamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do CorinthiansOs dois meio-campistas, porém, foram apenas preservados e deverão retornar normalmente aos treinos no final de semana, cujas atividades no clube serão abertas com um trabalho marcado para ocorrer na manhã deste sábado.
Já o meia Roni deu um novo passo em seu processo de recuperação de uma entorse ligamentar do joelho direito. O atleta realizou um treinamento com bola em campo, supervisionado pelos fisioterapeutas do Timão.Na atividade desta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta, na Neo Química Arena, fizeram um aquecimento no gramado e depois já retornaram para a parte interna no CT para um trabalho de caráter regenerativo.
Já os demais atletas participaram de um aquecimento no Campo 1 do local, dirigido pelo preparador físico Flávio de Oliveira, e na sequência foram para outro gramado do CT, onde o técnico Sylvinho comandou um treino de posse de bola em campo reduzido. Enquanto isso, os goleiros realizaram exercícios específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

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