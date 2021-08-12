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Renato Augusto diz que reencontro com ex-companheiros facilitará adaptação em retorno ao Corinthians

Meia está de volta ao Timão após cinco anos e meio e reencontrou no clube Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, com quem conquistou títulos na primeira passagem...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 12:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
De volta ao Corinthians após cinco anos e meio, Renato Augusto terá o reencontro com o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos e o zagueiro Gil, seus companheiros na primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015.E para o novo reforço do Timão, ter ao lado atletas que ele já conhece facilita na readaptação, já que o meia esteve nas últimas cinco temproadas atuando no futebol chinês.
- Eles acabam sendo os responsáveis por uma readaptação fácil. Chega num lugar onde você já conhece, novo velho. Ter pessoas com intimidade e amizade, deixa mais fácil. Me ajudaram muito nesse retorno. Espero poder contribuir e devolver tudo dentro do campo para a gente conquistar vitórias – disse Renato em sua apresentação, na última quarta-feira (11).
Durante os três anos que jogou pelo Corinthians, Renato Augusto conquistou o Paulistão e a Recopa Sul-Americana, em 2013, ao lado de Cássio, Gil e Fábio Santos, e em 2015 foi protagonista do título brasileiro do Timão, no qual, além do trio (Fábio Santos foi vendido no início da competição, mas chegou a atuar em algumas partidas do primeiro turno), Fagner também estava integrado ao elenco.
Aos 33 anos de idade e sem jogar desde dezembro do ano passado, Renato está recuperado a forma física, mas estreará neste fim de semana, contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. No entanto, o atleta deve iniciar no banco, pois tem condições de atuar no máximo 30 minutos.

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