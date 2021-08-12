Renato Augusto diz que reencontro com ex-companheiros facilitará adaptação em retorno ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De volta ao Corinthians após cinco anos e meio, Renato Augusto terá o reencontro com o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos e o zagueiro Gil, seus companheiros na primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015.E para o novo reforço do Timão, ter ao lado atletas que ele já conhece facilita na readaptação, já que o meia esteve nas últimas cinco temproadas atuando no futebol chinês.

- Eles acabam sendo os responsáveis por uma readaptação fácil. Chega num lugar onde você já conhece, novo velho. Ter pessoas com intimidade e amizade, deixa mais fácil. Me ajudaram muito nesse retorno. Espero poder contribuir e devolver tudo dentro do campo para a gente conquistar vitórias – disse Renato em sua apresentação, na última quarta-feira (11).

Durante os três anos que jogou pelo Corinthians, Renato Augusto conquistou o Paulistão e a Recopa Sul-Americana, em 2013, ao lado de Cássio, Gil e Fábio Santos, e em 2015 foi protagonista do título brasileiro do Timão, no qual, além do trio (Fábio Santos foi vendido no início da competição, mas chegou a atuar em algumas partidas do primeiro turno), Fagner também estava integrado ao elenco.