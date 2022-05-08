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Renato Augusto dedica gol para mãe e esposa, e fala do estilo do Corinthians na partida

Camisa 8 reconheceu que no Corinthians o importante é vencer e celebrou bom momento na temporada...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 20:22
Autor do gol que deu a vitória para o Corinthians contra o RB Bragantino, Renato Augusto comentou sobre a vitória do Alvinegro fora de casa e sobre como os pontos foram conquistados nesta noite.- A gente sabe que o Corinthians vive de vitória. Conseguimos, o que era mais importante. Fizemos um jogo para ganhar. Agora é continuar trabalhando - afirmou Renato após outra vitória.
O camisa 8 também disse que não se importa muito com a classificação do campeonato, principalmente neste início de campeonato, mas concordou que é bom começar bem para poder oscilar nos jogos futuros e não brigar por pontos depois.
- Importante são os três pontos. Não penso muito no momento da tabela, mas nos próximos jogos. É muito importante ficar em cima, temos muitas competições, algum momento vamos oscilar, então é importante ficar em cima.
Autor do único gol da noite de dia das mães em Bragança, Renato dedicou o feito para as duas mulheres mais importantes da sua vida, sua mãe e esposa, que estão sempre ao lado do meia.
- Tentei fazer meu máximo, me entreguei ao time, felizmente fiz o gol, quero dedicar a mãe e a esposa, minha parceira do dia a dia.
Crédito: Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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