Renato Augusto comenta retorno ao Corinthians: 'Foi uma decisão fácil'

O anúncio de Renato Augusto como reforço do Corinthians para a temporada já tem mais de 30 horas, mas a torcida ainda está em êxtase com a notícia. E a cada declaração do meio-campista essa sensação só aumenta, já que ele faz questão de demonstrar seu carinho pelo clube e sua vontade de retornar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira o valor de mercado do elenco do Corinthians com os reforços

Em entrevista para a TV oficial do Timão, Renato afirmou que voltar a defender o manto alvinegro foi uma decisão fácil de tomar, por ser um local especial, em que ele atingiu seu ápice e tem muita gratidão. Depois de cinco anos e meio vinculado ao Beijing Guoan, ele não esconde a felicidade de estar de volta.

- Foi uma decisão fácil de tomar, o Corinthians me procurou, era o lugar que eu queria vir. Pela primeira vez na minha carreira eu estou retornando a um clube, um clube especial, em que eu atingi meu ápice como jogador, então sou muito grato ao clube, quero poder retribuir ainda mais - garantiu.Com esse período no futebol chinês, experiências com a Seleção Brasileira em Olimpíada e em Copa do Mundo, Renato retorna mais amadurecido e até com maior versatilidade em campo, além de um pouco mais velho. Apesar dessas mudanças, ele promete que entrega não vai faltar e espera que a torcida possa voltar para a Neo Química Arena em breve, pois está fazendo falta.