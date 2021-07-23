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Renato Augusto comenta retorno ao Corinthians: 'Foi uma decisão fácil'

Em entrevista para a TV oficial do clube, meia falou da gratidão que tem pelo Timão e manifestou sua vontade de voltar. Ele espera que a torcida possa estar no estádio em breve...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:08
O anúncio de Renato Augusto como reforço do Corinthians para a temporada já tem mais de 30 horas, mas a torcida ainda está em êxtase com a notícia. E a cada declaração do meio-campista essa sensação só aumenta, já que ele faz questão de demonstrar seu carinho pelo clube e sua vontade de retornar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista para a TV oficial do Timão, Renato afirmou que voltar a defender o manto alvinegro foi uma decisão fácil de tomar, por ser um local especial, em que ele atingiu seu ápice e tem muita gratidão. Depois de cinco anos e meio vinculado ao Beijing Guoan, ele não esconde a felicidade de estar de volta.
- Foi uma decisão fácil de tomar, o Corinthians me procurou, era o lugar que eu queria vir. Pela primeira vez na minha carreira eu estou retornando a um clube, um clube especial, em que eu atingi meu ápice como jogador, então sou muito grato ao clube, quero poder retribuir ainda mais - garantiu.Com esse período no futebol chinês, experiências com a Seleção Brasileira em Olimpíada e em Copa do Mundo, Renato retorna mais amadurecido e até com maior versatilidade em campo, além de um pouco mais velho. Apesar dessas mudanças, ele promete que entrega não vai faltar e espera que a torcida possa voltar para a Neo Química Arena em breve, pois está fazendo falta.
- É um pouco diferente, talvez eu tenha outras características. Com certeza entrega não vai faltar e espero que logo logo a gente possa estar juntos no estádio, o que hoje está fazendo falta. Um time como o Corinthians, sem a torcida, perde esse 12º jogador, logo logo a gente vai estar junto - concluiu.

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