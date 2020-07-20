Renato Abreu elogia elegância de Gerson e diz: 'Tem as mesmas características que eu'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Maior artilheiro do Flamengo neste século, Renato Abreu marcou uma geração de torcedores. E, por falar em torcedores marcados, Zico o entrevistou para o Canal Zico 10, no YouTube, e o ex-meio-campista chamou a atenção com sua opinião acerca de Gerson, atual titular do Rubro-Negro.

Aos 42 anos e aposentado dos gramados desde 2013, Renato Abreu vê Gerson com "as mesmas características" que ele, mas com uma elegância maior:

- Eu acho que ele é muito mais elegante do que eu. Ele tem uma elegância tremenda jogando, joga com a cabeça erguida também (…) Desde que ele chegou ao Flamengo, as pessoas me comparam muito a ele, e eu acho legal essa comparação. Ele é um jogador que tem as mesmas características que eu, que são jogar de segundo volante e ter essa chegada boa na frente.

Renato acumulou duas passagens - intensas - pelo Fla. A primeira ocorreu de 2005 a 2007. Já o retorno se deu em 2010 e durou até a temporada de 2013. Ao todo, foram 271 partidas e 73 gols (incluindo os diversos de suas tradicionais cobranças de falta). No Fla, ninguém fez mais gols que Abreu de 2000 para cá.