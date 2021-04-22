Renan se torna terceiro mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras estreou na Libertadores na noite desta quarta-feira (21), diante do Universitário, no Estádio Monumental de Lima. Após sair na frente do placar com 2 a 0, a equipe perdeu o zagueiro Alan Empereur, expulso, e sofreu o empate. O confronto só não terminou na igualdade graças ao zagueiro Renan, que, aos 49 minutos da segunda etapa, ‘salvou’ a equipe e sacramentou a vitória por 3 a 2.>> Que sufoco! Veja os melhores memes da estreia do Palmeiras na Libertadores

Mais do que a importância do gol, esse foi o primeiro do zagueiro em sua carreira e consequentemente na equipe profissional do Palmeiras. Com isso, Renan se tornou o terceiro atleta mais jovem a marcar pelo clube na história da Libertadores.

Com apenas 18 anos, 11 meses e 2 dias, o jovem se encontra atrás apenas de Gabriel Jesus e Gabriel Veron no ranking. Veron (18 anos, 1 mês e 19 dias) estabeleceu o recorde após marcar diante do Tigre, em 2020. Já Jesus (18 anos, 10 meses, e 13 dias), marcou contra o River Plate do Uruguai, na estreia de 2016.

Antes, figurava no top-3 Gabriel Menino, que marcou um belo gol versus o Bolívar-BOL, na vitória do Palmeiras fora de casa por 2 a 1, em 2020, aos 19 anos, 11 meses, e 16 dias.No Palmeiras desde 2015, quando tinha 13 anos, esse é apenas mais um dos belos capítulos que o zagueiro vem construindo dentro do clube. Efetivado no elenco profissional apesar da pouca idade, integrante nas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, Renan também já levantou o Bicampeonato Paulista sub-15 (2016 e 2017), o Campeonato Paulista Sub-17 (2018), a Copa do Brasil Sub-17 (2019), a Supercopa do Brasil Sub-17 (2019) e o Bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 (2018 e 2019), além da Copa do Mundo Sub-17 em 2019 pelo Brasil.Confira abaixo a lista dos palmeirenses mais jovens a balançarem as redes em Libertadores:

1- Gabriel Veron

18 anos, 1 mês e 19 dias

16/02/2016: River Plate-URU 2 a 2 Palmeiras

2- Gabriel Jesus

18 anos, 10 meses, e 13 dias

16/02/2016: River Plate-URU 2 a 2 Palmeiras

3- Renan

18 anos, 11 meses e 2 dias

21/04/2021: Universitário-PER 2 a 3 Palmeiras

4- Gabriel Menino

19 anos, 11 meses, e 16 dias

16/09/2020: Bolívar-BOL 1 a 2 Palmeiras

5- Keirrison

20 anos, 1 mês, e 26 dias

21/09/2009: Palmeiras 5 a 1 Real Potosí-BOL

6- Caio Mancha

20 anos, 6 meses, e 9 dias

02/04/2013: Palmeiras 2 a 0 Tigre-ARG

7- Patrick Vieira

21 anos, 1 mês, e 3 dias