Renan Guedes comemora estreia com assistência na Sul-Americana: 'Inesquecível'

Crédito: Divulgação/Bahia

A noite de terça-feira foi perfeita para o Bahia na Sul-Americana. Mas, para um jogador em especial, foi inesquecível. Na sua estreia em uma competição internacional, o lateral-direito Renan Guedes, que chegou no início do ano ao Tricolor foi elogiado pela sua atuação pelo técnico Dado Cavalcanti em sua coletiva pós-jogo. O camisa 42 deu assistência para o quarto gol da goleada de 5 a 0 sobre o Guabirá, da Bolívia, marcado por Marcelo Ryan.

'Foi uma noite inesquecível para mim. O mais importante de tudo é a vitória, mas pode estar no time principal, em uma competição tão importante, e participar de uma vitória consistente e histórica assim, é muito gratificante. Tenho que agradecer o professor Dado pela oportunidade e pela confiança. Estou muito feliz pelo jogo, mas agora é baixar a cabeça e continuar trabalhando, seja no Estadual ou na competição que for, quero estar jogando para ajudar meus companheiros e o Bahia a conquistar os seus objetivos', destaca o lateral.

O jogador de 23 anos vem sendo titular absoluto no time de aspirantes que disputa o Campeonato Baiano. Até o momento foram 10 jogos com a camisa do Esquadrão, sendo oito pelo estadual, com uma assistência, um pela Copa do Nordeste e agora esse pela Copa Sul-Americana.

CARREIRA

O lateral foi formado nas categorias de base do Corinthians, onde foi campeão do Mundial de Clubes sub-17 e da Copa São Paulo. A profissionalização veio pelo Atlético-MG. Depois, ele se transferiu para o Joinville, de Santa Catarina, clube no qual atuou nas duas últimas temporadas, disputando o Campeonato Catarinense e a Série D do Brasileirão.