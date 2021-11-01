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futebol

Renan Guedes celebra nova oportunidade no Bahia

Lateral ganhou a chance de atuar no último fim de semana e espera ter mais oportunidades com Guto Ferreira...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 18:06

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:06

Crédito: Jogador é formado na base do Santos e agora está no Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia
O torcedor do Bahia se acostumou a ver o veterano Nino Paraíba, capitão do time e com mais de 150 jogos pelo clube, como titular da equipe. No último sábado, no empate em 0 a 0 contra o Juventude, no Rio Grade do Sul, quem ocupou a lateral-direita foi o jovem Renan Guedes. O camisa 42, que chegou ao clube para compor o elenco sub-23, agradou no início do ano e, inclusive, foi campeão jogando as duas finais da Copa do Nordeste. Depois de 25 jogos em que Nino saiu jogando, o atleta de 23 anos voltou a ter uma oportunidade devido a suspensão do capitão.
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'Feliz em poder voltar a jogar uma partida inteira depois de um bom tempo. É uma responsabilidade muito grande substituir o Nino, que é um ídolo do clube e que levo como exemplo. Quando as oportunidades aparecem a gente tem que estar pronto e aproveitar. Cheguei no clube para o sub-23 e aos poucos, com muito trabalho e humildade estou conseguindo cavar o meu espaço', destaca Renan Guedes.
O jogador também ressalta o trabalho do técnico Guto Ferreira, que soma duas vitórias e quatro empates desde a sua volta ao Bahia.
'Tenho que agradecer o professor Guto pela oportunidade e pela confiança. Ele é um grande técnico, conseguiu nos passar rápido as duas ideias e conseguimos essa série de jogos pontuando, que é importante', avalia.
Nesta segunda, o elenco do Bahia ganhou folga. A reapresentação será nesta terça-feira, visando a preparação para o jogo contra o São Paulo no domingo.

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