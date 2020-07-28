Renan, ex-Botafogo, elogia Rafael Forster: 'Vi poucos zagueiros com a qualidade que ele tem'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Revelado pelo Botafogo na última década, Renan é uma das pessoas que podem falar com propriedade sobre Rafael Forster, jogador contratado pelo Alvinegro na última semana para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os dois atuaram juntos no Ludogorets, da Bulgária, entre 2017 e 2020. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o goleiro contou de como era o dia a dia com o zagueiro.

- A minha relação com o Forster sempre foi muito boa. Ele chegou no clube um pouco depois que eu e nosso dia a dia era sempre divertido, a gente sempre ficava na resenha, era muita alegria com todos os brasileiros. Ele sempre me perguntou sobre o Botafogo, até mesmo sobre o Rio de Janeiro, eu espero que ele seja feliz no Botafogo, tenha sucesso, dê bastante alegria aos torcedores. Qualidade ele tem, e muita. Fica aqui a minha torcida e a saudade, realmente ele faz falta aqui pra gente - afirmou.

Rafael Forster não é um zagueiro marcado apenas pelos recursos defensivos. Mesmo jogando no primeiro terço do campo, o novo jogador do Botafogo gosta de ter a bola no pé e iniciar as jogadas, o que impressionava até mesmo Renan no Ludogorets.

- O Forster é um zagueiro muito técnico. Tem qualidade na saída de bola, uma tranquilidade que eu vi poucos zagueiros ter. É canhoto, ele também pode jogar de lateral, então pode ajudar o Botafogo nessas duas posições. É um jogador de grupo, de bom caráter. Nós vamos sentir falta dele aqui, mas com certeza ele vai agregar muito ao Botafogo. Eu espero que ele tenha sucesso - completou.

Renan também elogiou a postura de Rafael Forster fora de campo. O goleiro revelou que o zagueiro está animado para retornar a jogar no futebol brasileiro.