AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renan, ex-Botafogo, elogia Rafael Forster: 'Vi poucos zagueiros com a qualidade que ele tem'
futebol

Renan, ex-Botafogo, elogia Rafael Forster: 'Vi poucos zagueiros com a qualidade que ele tem'

Ao LANCE!, goleiro destrincha características do ex-companheiro de Ludogorets-BUL, que assinou com o Alvinegro para a disputa do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Revelado pelo Botafogo na última década, Renan é uma das pessoas que podem falar com propriedade sobre Rafael Forster, jogador contratado pelo Alvinegro na última semana para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os dois atuaram juntos no Ludogorets, da Bulgária, entre 2017 e 2020. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o goleiro contou de como era o dia a dia com o zagueiro.
- A minha relação com o Forster sempre foi muito boa. Ele chegou no clube um pouco depois que eu e nosso dia a dia era sempre divertido, a gente sempre ficava na resenha, era muita alegria com todos os brasileiros. Ele sempre me perguntou sobre o Botafogo, até mesmo sobre o Rio de Janeiro, eu espero que ele seja feliz no Botafogo, tenha sucesso, dê bastante alegria aos torcedores. Qualidade ele tem, e muita. Fica aqui a minha torcida e a saudade, realmente ele faz falta aqui pra gente - afirmou.
Rafael Forster não é um zagueiro marcado apenas pelos recursos defensivos. Mesmo jogando no primeiro terço do campo, o novo jogador do Botafogo gosta de ter a bola no pé e iniciar as jogadas, o que impressionava até mesmo Renan no Ludogorets.
- O Forster é um zagueiro muito técnico. Tem qualidade na saída de bola, uma tranquilidade que eu vi poucos zagueiros ter. É canhoto, ele também pode jogar de lateral, então pode ajudar o Botafogo nessas duas posições. É um jogador de grupo, de bom caráter. Nós vamos sentir falta dele aqui, mas com certeza ele vai agregar muito ao Botafogo. Eu espero que ele tenha sucesso - completou.
Renan também elogiou a postura de Rafael Forster fora de campo. O goleiro revelou que o zagueiro está animado para retornar a jogar no futebol brasileiro.
- Ele vai encaixar, primeiramente, no grupo, respeitando o clube e todo mundo. É uma pessoa do bom, vai ajudar dessa forma. Depois, com a qualidade dele na saída de bola, vai ajudar bastante. A qualidade técnica e a personalidade vão ajudar muito. Ele está feliz e muito motivado - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções
Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados