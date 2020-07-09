Renan, ex-Botafogo, comemora título na Bulgária: 'Realizando todos os sonhos que tive'

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A noite foi marcada por festa na Bulgária. Na última quarta-feira, o Ludogorets goleou o Levski Sofia por 3 a 0 e levantou o troféu de campeão - previamente conquistado - em grande estilo. Ao LANCE!, o goleiro Renan, revelado nas categorias de base do Botafogo, comemorou a conquista nacional.

- Nós finalizamos a nossa partida com vitória, um clássico, fizemos a festa, comemoramos. Mais um título búlgaro, estou muito feliz, já estou aqui há três anos, com mais dois anos de contrato pela frente. É o meu quarto título nacional, ainda tem mais duas Supercopas. Estou conseguindo realizar todos os sonhos que tive, ser campeão, jogar na Europa, ter sucesso por aqui, buscar uma Liga dos Campeões - afirmou.

Com a primeira colocação, o Ludogorets se garantiu na segunda fase preliminar da próxima Liga dos Campeões. Como a Bulgária não dá uma vaga direta para a principal competição da Europa, Renan e companhia terão que jogar duelos eliminatórios em busca do objetivo. O goleiro se diz ansioso pelas datas.