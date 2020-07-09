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Renan, ex-Botafogo, comemora título na Bulgária: 'Realizando todos os sonhos que tive'

Em entrevista ao LANCE!, goleiro brasileiro vibra com conquista nacional pelo Ludogorets e destaca ansiedade com participação na pré-Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:45

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:45

Crédito: Divulgação
A noite foi marcada por festa na Bulgária. Na última quarta-feira, o Ludogorets goleou o Levski Sofia por 3 a 0 e levantou o troféu de campeão - previamente conquistado - em grande estilo. Ao LANCE!, o goleiro Renan, revelado nas categorias de base do Botafogo, comemorou a conquista nacional.
- Nós finalizamos a nossa partida com vitória, um clássico, fizemos a festa, comemoramos. Mais um título búlgaro, estou muito feliz, já estou aqui há três anos, com mais dois anos de contrato pela frente. É o meu quarto título nacional, ainda tem mais duas Supercopas. Estou conseguindo realizar todos os sonhos que tive, ser campeão, jogar na Europa, ter sucesso por aqui, buscar uma Liga dos Campeões - afirmou.
Com a primeira colocação, o Ludogorets se garantiu na segunda fase preliminar da próxima Liga dos Campeões. Como a Bulgária não dá uma vaga direta para a principal competição da Europa, Renan e companhia terão que jogar duelos eliminatórios em busca do objetivo. O goleiro se diz ansioso pelas datas.
- É o nono título consecutivo do clube. Fomos campeões com mais de 15 pontos na frente. Realmente está dando tudo muito certo por aqui. Espero que nessa pré-Champions conseguir entrar na competição ou até na Liga Europa. Estou feliz e motivado para conquistar ainda mais e consolidar cada vez mais minha carreira. Compartilho tudo com minha família, todos estão bem adaptados. É agradecer a Deus por tudo que ele me tem permitido viver desde que cheguei aqui, em 2017 - comemorou.

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