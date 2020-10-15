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futebol

Renan é oitava Cria da Academia a estrear no Palmeiras em 2020

Zagueiro estreou em partida desastrosa do Verdão; Luxemburgo minimizou culpa do jovem nos gols sofridos contra o Coxa, que vazou a defesa alviverde três vezes no Allianz Parque
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Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A noite da derrota por 3 a 1 para o Coritiba também foi de estreia de uma Cria da Academia na equipe do Palmeiras: o zagueiro Renan Victor, de 18 anos, fez sua primeira partida como profissional na carreira nesta quarta-feira (14).
O agora ex-técnico do Verdão, Vanderlei Luxemburgo, comentou sobre a atuação do garoto, que fez parte da defesa três vezes vazada pelo Coxa. Luxa fez questão de minimizar a culpa de Renan no revés palestrino:
– Em relação ao Renan, é mais um jogador, hoje começamos com cinco das categorias de base. É um jogador que tem potencial, mas obviamente é jovem. Quando tem uma derrota somos todos nós, não é ele. Erro de defesa não é um erro da defesa, é erro de time. Para chegar até a defesa, antes tem uma série de situações até chegar ali.O zagueiro, que era o capitão do sub-20 alviverde, está no clube desde os 13 anos de idade e, há uma semana, renovou seu contrato até 2025. Ele comemorou o novo vínculo com o Verdão em suas redes sociais: Renan passa a ser a oitava Cria da Academia a estrear no Palmeiras em 2020, numa lista que conta com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Alan, Angulo, Gabriel Silva e Danilo. Tal marca aumentou a margem de Luxemburgo como o técnico mais revelador de jogadores da base do Verdão no século, à frente de Jair Picerni em 2003, Caio Jr. em 2007 e Gilson Kleina em 2013, todos tendo promovido e utilizado seis ‘pratas da casa’ em um ano.

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