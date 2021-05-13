Renan destaca classificação do Palmeiras na altitude e projeta grande jogo pelo Paulistão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras saiu de campo vitorioso diante do Independiente de Valle, no Equador, pelo placar de 1 a 0. Além dos três pontos conquistados fora de casa, o triunfo garantiu a classificação matemática antecipada da equipe para as oitavas de finais da competição continental.

Titular do Verdão na partida, o zagueiro Renan destacou a importância do confronto, ressaltando a dificuldade de enfrentar o adversário em Quito e comemorando o objetivo alcançado, a classificação. Vale lembrar, que essa foi a primeira derrota do Dell Vale em casa na história da Libertadores, além de garantir o Palmeiras como a maior sequência invicta de um visitante na competição.– Vitória muito importante para nossa equipe. Sabíamos da importância de garantir a nossa classificação e de enfrentar o time deles fora de casa, mas graças a Deus fizemos um jogo muito bom e conquistamos nosso objetivo.

Jogando a 2800 metros acima do nível do mar, o camisa 3 fez uma partida extremamente sólida durante os 90 minutos que permaneceu em campo. Estatisticamente, o zagueiro somou três cortes, duas interceptações, dois desarmes, um chute travado e 66% de aproveitamento nas divididas.

– Jogar na altitude realmente é muito complicado. Demora um pouco para você se adaptar, mas com o tempo a gente vai ficando mais acostumado. Ficamos bem cansados no fim, porque falta um pouco de ar, mas conseguimos fazer uma grande marcação e não tomar gols. Vitória muito importante – enfatizou o atleta sobre a altitude.Cada dia mais consolidado no esquema de três defensores, Renan vem ganhando sequência, e entregando um futebol de qualidade para a equipe. Sobre a boa temporada, o jovem agradeceu a Abel Ferreira e o restante do grupo pela confiança.

– Estou me sentindo muito bem. Tenho melhorado a cada dia e agradeço ao professor Abel Ferreira e a todo elenco pela confiança.

Ainda com mistérios na escalação inicial, o Palmeiras volta a campo na noite desta sexta-feira, diante do Red Bull Bragantino, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Em confronto único realizado na cidade de Bragança Paulista, o empate leva a classificação para as cobranças de pênaltis.