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futebol

Renan chega ao Red Bull Bragantino para buscar o seu espaço

O zagueiro estava no banco de reservas do Palmeiras e foi emprestado ao Massa Bruta para jogar mais...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 11:48

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 11:48

Um dos últimos contratados do Red Bull Bragantino para a temporada 2022 é o zagueiro Renan, que pertence ao Palmeiras e chega ao Massa Bruta para adquirir experiência.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Consciente que pode mostrar um grande trabalho dentro das quatro linhas, Renan entende a falta de espaço no Verdão.
Agora, no Bragantino, o jogador espera mostrar o seu valor e obter sucesso no interior paulista.
‘Jogador gosta de sempre estar jogando. Acho que no Palmeiras a competição é grande também. O treinador estava optando por outros, que também têm muita qualidade. Respeitei sempre a decisão. Quando apareceu a oportunidade (de vir para o Bragantino), achei uma boa. Oportunidade de mostrar mais meu futebol, entrar dentro de campo’, afirmou ao ge.
Crédito: AriFerreira/Bragantino

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