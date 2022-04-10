Renan chega ao Red Bull Bragantino para buscar o seu espaço

Um dos últimos contratados do Red Bull Bragantino para a temporada 2022 é o zagueiro Renan, que pertence ao Palmeiras e chega ao Massa Bruta para adquirir experiência.

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Consciente que pode mostrar um grande trabalho dentro das quatro linhas, Renan entende a falta de espaço no Verdão.

Agora, no Bragantino, o jogador espera mostrar o seu valor e obter sucesso no interior paulista.

‘Jogador gosta de sempre estar jogando. Acho que no Palmeiras a competição é grande também. O treinador estava optando por outros, que também têm muita qualidade. Respeitei sempre a decisão. Quando apareceu a oportunidade (de vir para o Bragantino), achei uma boa. Oportunidade de mostrar mais meu futebol, entrar dentro de campo’, afirmou ao ge.