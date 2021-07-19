Remo x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após a derrota acachapante no Mineirão por 3 a 0 para o Avaí, no último sábado, 17 de julho, o Cruzeiro volta a campo contra o Remo, nesta terça-feira, 20, às 19h, em Belém, pela 13ª rodada da Série B. A derrota da Raposa deixou o time na 16ª colocação, com 11 pontos, dois a mais do que o 17º colocado, o Confiança. O Remo é o 14º, com 13 pontos. Logo, o confronto contra o Z4 é direto.
Será o reencontro de Felipe Conceição com o ex-clube, que o demitiu no início de junho. O treinador tenta recuperar a equipe paraense na competição. Mozart Santos volta ao banco de reservas após cumprir suspensão automática e deve levar outra formação diferente em relação ao jogo anterior. Marcelo Moreno, titular contra o Avaí, está de fora desta vez. Entre os relacionados, há novidades: Guilherme Bissoli reaparece, Matheus Barbosa também estará à disposição, já que não pôde jogar diante dos catarinenses por força de contrato. O time mineiro tenta acabar com o jejum de seis jogos sem vencer. Foram duas derrotas, para Avaí e CSAm e quatro empates, diante de Brasil de Pelotas, Guarani, Coritiba e Botafogo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAREMO X CRUZEIRO Data: 20 de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Baenão, Belém (PA)Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis (Ambos do RS)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade. Desfalques: sem desfalques CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo e Jean Victor (Matheus Pereira); Lucas Ventura (Rômulo), Matheus Barbosa e Marcinho; Wellington Nem (Rafael Sobis), Bruno José e Guilherme Bissoli (Felipe Augusto) Desfalques: Raúl Cáceres, Henrique e Geovane (lesionados), Giovanni Piccolomo (suspenso)