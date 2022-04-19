Remo x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Remo e Cruzeiro entram em campo nesta terça-feira, 19 de abril, às 21h30, no Estádio Baenão, em Belém, no Pará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Paraenses e mineiros iniciam o primeiro dos dois duelos que terão em 2022, já que não serão rivais na Série B do Brasileirão, porque o Remo foi rebaixado à Série C no ano passado. Nas fases anteriores, o Cruzeiro eliminou Sergipe e Tuntum, do Maranhão. O Remo, campeão da Copa Verde, entrou direto nesta fase da competição. TimesA Raposa terá três desfalques certos: Eduardo Brock, suspenso, Fernando Canesin e Edu, com problemas físicos, não poderão ajudar o time comandado por Paulo Pezzolano. No lugar de Brock, Wagner e Zé Ivaldo são as alternativas. Para a vaga de Canesin, João Paulo, deve começar jogando. Neto Moura, que já jogou a competição pelo Mirassol, fica fora. No comando de ataque, Edu dará lugar a Rodolfo.
No Remo, o técnico Paulo Bonamigo não terá Rodrigo Pimpão e Netto, que já disputaram a competição por outros times. Jean Patrick, vindo do Remo, também não estará em campo.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA REMO X CRUZEIRO Data: 19 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Baenão, Belém (PA)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (ambos do CE)Onde assistir: Amazon Prime (streaming)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)
Vinícius; Ricardo Luiz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulo Curuá e Marciel (Felipe Gedoz); Bruno Alves, Ronald e Brenner. Desfalques: Rodrigo Pimpão e Netto(já jogaram a Copa do Brasil por outros times) e Jean Patrick(sem condições de jogo) CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Wagner (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e João Paulo; Waguininho, Jajá (Vitor Leque) e Rodolfo Desfalques: Edu e Fernando Canesin, Filipe Machado (lesionados). Eduardo Brock (suspenso)