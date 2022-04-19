Remo x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Remo e Cruzeiro entram em campo nesta terça-feira, 19 de abril, às 21h30, no Estádio Baenão, em Belém, no Pará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Paraenses e mineiros iniciam o primeiro dos dois duelos que terão em 2022, já que não serão rivais na Série B do Brasileirão, porque o Remo foi rebaixado à Série C no ano passado. Nas fases anteriores, o Cruzeiro eliminou Sergipe e Tuntum, do Maranhão. O Remo, campeão da Copa Verde, entrou direto nesta fase da competição. Times​A Raposa terá três desfalques certos: Eduardo Brock, suspenso, Fernando Canesin e Edu, com problemas físicos, não poderão ajudar o time comandado por Paulo Pezzolano. No lugar de Brock, Wagner e Zé Ivaldo são as alternativas. Para a vaga de Canesin, João Paulo, deve começar jogando. Neto Moura, que já jogou a competição pelo Mirassol, fica fora. No comando de ataque, Edu dará lugar a Rodolfo.