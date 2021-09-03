  Remo x Botafogo: prováveis times, escalações e onde assistir o jogo pela Série B do Brasileirão
Remo x Botafogo: prováveis times, escalações e onde assistir o jogo pela Série B do Brasileirão

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:53

Crédito: Vítor Silva/ BFR
Interesses distintos. Enquanto o Botafogo tenta se confirmar cada vez mais no G4, o Remo tenta deixar para trás, de vez, o fantasma da zona de rebaixamento. Neste sábado, as duas equipes se enfrentam no Estádio Baenão, às 19h30, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ ​Negociação de Rafael demanda R$ 1 milhão em luvas, e Botafogo tenta diminuir valor com ações comerciais
O Botafogo é o atual 4º colocado, com 35 pontos. A rodada se apresenta em uma situação "8 ou 80" para o clube: ao mesmo tempo que, se vencer, pode pular para terceiro, também pode terminar na 6ª colocação em caso de um resultado negativo.
O Remo tem 27 pontos e é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe paraense está a seis pontos da zona de rebaixamento e quer deixar de lado qualquer possibilidade de se aproximar da degola.FICHA TÉCNICA​Remo x Botafogo
Data-Hora: 04/09/2021, às 19h30Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)​Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA - GO)​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA - GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!REMO (Técnico: Felipe Conceição)​Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jensen, Marlon, Igor Fernandes; Anderson Uchôa; Lucas Tocantins, Lucas (Marcos Júnior), Arthur Santos, Victor Andrade; Felipe Gedoz
Suspensos: KevemFora: Romércio, Wellington Silva e Erick Flores (lesionados)Pendurados: Victor Andrade, Marlon, Rafael Jansen, Kevem, Rafinha e Warley
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama); Warley, Chay, Marco Antônio; Rafael Moura.
Suspensos: Rafael Navarro​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Ronald e Diego Gonçalves (lesionados)​Pendurados: Diego Gonçalves e Kanu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse

