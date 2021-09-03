Remo x Botafogo: prováveis times, escalações e onde assistir o jogo pela Série B do Brasileirão

Interesses distintos. Enquanto o Botafogo tenta se confirmar cada vez mais no G4, o Remo tenta deixar para trás, de vez, o fantasma da zona de rebaixamento. Neste sábado, as duas equipes se enfrentam no Estádio Baenão, às 19h30, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão.
O Botafogo é o atual 4º colocado, com 35 pontos. A rodada se apresenta em uma situação "8 ou 80" para o clube: ao mesmo tempo que, se vencer, pode pular para terceiro, também pode terminar na 6ª colocação em caso de um resultado negativo.
O Remo tem 27 pontos e é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe paraense está a seis pontos da zona de rebaixamento e quer deixar de lado qualquer possibilidade de se aproximar da degola.FICHA TÉCNICARemo x Botafogo
Data-Hora: 04/09/2021, às 19h30Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA - GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA - GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinícius; Thiago Ennes, Rafael Jensen, Marlon, Igor Fernandes; Anderson Uchôa; Lucas Tocantins, Lucas (Marcos Júnior), Arthur Santos, Victor Andrade; Felipe Gedoz
Suspensos: KevemFora: Romércio, Wellington Silva e Erick Flores (lesionados)Pendurados: Victor Andrade, Marlon, Rafael Jansen, Kevem, Rafinha e Warley
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama); Warley, Chay, Marco Antônio; Rafael Moura.
Suspensos: Rafael NavarroFora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Ronald e Diego Gonçalves (lesionados)Pendurados: Diego Gonçalves e Kanu