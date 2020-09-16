Relembre dez golaços do Palmeiras nas últimas edições da Libertadores

O Palmeiras participa da Copa Libertadores pelo quinto ano consecutivo. Segundo clube brasileiro com mais vitórias na competição, com cem triunfos contra 102 do Grêmio, o Verdão conquistou vitórias marcantes na competição continental nesses últimos anos.E o que não faltaram foram golaços para a alegria do torcedor alviverde. Por isso, relembre dez belos tentos do Palmeiras nos últimos cinco anos:
Moisés: Palmeiras 1x0 Barcelona (ECU): oitavas de final de 2017Gustavo Scarpa: Grêmio 0x1 Palmeiras: quartas de final em 2019 Willian: Peñarol 2x3 Palmeiras: fase de grupos de 2017Yerry Mina: Palmeiras 3x1 Atlético Tucumán: fase de grupos de 2017Borja: Júnior Barranquilla 0x3 Palmeiras - fase de grupos de 2018 Dudu: Palmeiras 2x0 Colo-Colo - quartas de final de 2018 Zé Roberto: Palmeiras 3x1 Atlético Tucumán - fase de grupos de 2017 Gabriel Jesus: River Plate (URU) 2x2 Palmeiras fase de grupos de 2016Moisés: Melgar (PER) 0x4 Palmeiras - fase de grupos de 2019Allione: Palmeiras 2x0 Rosário Central - fase de grupos de 2016