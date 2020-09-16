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futebol

Relembre dez golaços do Palmeiras nas últimas edições da Libertadores

Alviverde disputa a competição continental pela quinta vez consecutiva e nos últimos anos balançou as redes adversárias com belos gols. Recorde os principais na lista abaixo!...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 13:00
Crédito: Moisés comemora o gol marcado contra o Barcelona, do Equador, no Allianz Parque(Miguel Schincariol
O Palmeiras participa da Copa Libertadores pelo quinto ano consecutivo. Segundo clube brasileiro com mais vitórias na competição, com cem triunfos contra 102 do Grêmio, o Verdão conquistou vitórias marcantes na competição continental nesses últimos anos.E o que não faltaram foram golaços para a alegria do torcedor alviverde. Por isso, relembre dez belos tentos do Palmeiras nos últimos cinco anos:
Moisés: Palmeiras 1x0 Barcelona (ECU): oitavas de final de 2017Gustavo Scarpa: Grêmio 0x1 Palmeiras: quartas de final em 2019 Willian: Peñarol 2x3 Palmeiras: fase de grupos de 2017Yerry Mina: Palmeiras 3x1 Atlético Tucumán: fase de grupos de 2017Borja: Júnior Barranquilla 0x3 Palmeiras - fase de grupos de 2018 Dudu: Palmeiras 2x0 Colo-Colo - quartas de final de 2018 Zé Roberto: Palmeiras 3x1 Atlético Tucumán - fase de grupos de 2017 Gabriel Jesus: River Plate (URU) 2x2 Palmeiras fase de grupos de 2016Moisés: Melgar (PER) 0x4 Palmeiras - fase de grupos de 2019Allione: Palmeiras 2x0 Rosário Central - fase de grupos de 2016

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