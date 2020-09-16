Relembre dez golaços do Palmeiras nas últimas edições da Libertadores

O Palmeiras participa da Copa Libertadores pelo quinto ano consecutivo. Segundo clube brasileiro com mais vitórias na competição, com cem triunfos contra 102 do Grêmio, o Verdão conquistou vitórias marcantes na competição continental nesses últimos anos.E o que não faltaram foram golaços para a alegria do torcedor alviverde. Por isso, relembre dez belos tentos do Palmeiras nos últimos cinco anos: