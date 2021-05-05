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Relacionado para a viagem, Vital comemora retorno ao Corinthians: 'Vestir essa camisa não tem preço'

Meia já esteve na lista de relacionados diante do São Paulo e chegou a entrar em campo no fim da partida. Agora ele volta a ser opção contra o Sport Huancayo-PER, em Lima...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 13:40
O Corinthians voltou a ter um reforço importante no elenco no último domingo, quando Mateus Vital foi relacionado novamente pelo técnico Vagner Mancini após mais de um mês longe dos gramados. Os minutos em campo no fim do clássico contra o São Paulo foram suficientes para sua presença na lista dos jogadores que viajaram para enfrentar o Sport Huancayo-PER, em Lima.
TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube na última terça-feira ainda no Brasil, o meia falou da felicidade em poder voltar a trabalhar normalmente depois de passar por uma artroscopia no joelho direito. Ele comemorou a rápida recuperação e comentou a alegria de vestir a camisa alvinegra novamente.
- Alegria muito grande poder retornar, fazer o que eu mais amo, que é poder jogar futebol e ajudar. Vestir essa cabeça não tem preço. Fico feliz que a recuperação tenha sido rápida e poder estar de volta aos gramados.No último treino no CT Joaquim Grava, antes de embarcar em voo fretado para Lima, Vital falou da expectativa para a partida desta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O meia confia em uma vitória e seguir vivo na competição.
- Confiança total no grupo para que a gente possa ir para o Peru, conquistar a vitória e seguir na luta pela classificação. Muito feliz por estar de volta e ajudar meus companheiros - concluiu o corintiano.

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