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Relacionado ao profissional pela primeira vez, Vitinho tem contrato com o Botafogo apenas até novembro

Meia, emprestado pelo Resende, é um dos destaques do time sub-20 e vai receber chance na Série B do Brasileirão, mas ainda não tem futuro garantido no clube fora de campo...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 15:41
Crédito: Thiago Ribeiro
O elenco do Botafogo terá uma novidade para o decisivo jogo contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão: Vitinho, um dos destaques do time sub-20 na temporada, foi relacionado à equipe profissional pela primeira vez.
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Diante da lesão de Diego Gonçalves, o Botafogo recorreu às categorias de base para encorpar o elenco. O jogador de 20 anos começará a partida no banco, muito provavelmente. Ele tem sido um dos atletas mais importantes na equipe comandada por Ricardo Resende no sub-20.
Fora de campo, contudo, o futuro de Vitinho ainda não está garantido no Botafogo. Emprestado pelo Resende, o meio-campista tem contrato com o clube de General Severiano apenas até o dia 31 de novembro. Ou seja, vive os últimos meses do atual vínculo com o Glorioso.O Botafogo tem uma opção de compra com valor fixado - números não revelados - para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Resende até a data do fim do empréstimo.
A diretoria do Botafogo já entrou em contato com o Resende mostrando interesse em exercer a opção e ter Vitinho de forma definitiva. O problema, como sempre, é que a questão financeira dificulta o negócio a ter um final feliz. O Gigante do Vale, contudo, já apresentou flexibilidade nos negócios e pode aceitar que o meia deixe o clube até por um valor menor, em um novo negócio.
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O Resende acredita que pode "facilitar" a negociação caso enxergue que o jogador terá sequência na equipe principal do Botafogo. Em uma negociação envolvendo um valor menor de compra, é natural que o Alvinegro levaria uma porcentagem menor nos direitos econômicos do atleta.
Até aqui, contudo, Botafogo e Resende não passaram de conversas iniciais. O fato é que Vitinho, mesmo com o contrato perto do fim, vai para o jogo da equipe profissional. Pelo time sub-20, o meia tem seis gols e uma assistência na temporada 2021.

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