Relacionado ao profissional pela primeira vez, Vitinho tem contrato com o Botafogo apenas até novembro

Crédito: Thiago Ribeiro

O elenco do Botafogo terá uma novidade para o decisivo jogo contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão: Vitinho, um dos destaques do time sub-20 na temporada, foi relacionado à equipe profissional pela primeira vez.

+ Warley e Jonathan Silva devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável escalação

Diante da lesão de Diego Gonçalves, o Botafogo recorreu às categorias de base para encorpar o elenco. O jogador de 20 anos começará a partida no banco, muito provavelmente. Ele tem sido um dos atletas mais importantes na equipe comandada por Ricardo Resende no sub-20.

Fora de campo, contudo, o futuro de Vitinho ainda não está garantido no Botafogo. Emprestado pelo Resende, o meio-campista tem contrato com o clube de General Severiano apenas até o dia 31 de novembro. Ou seja, vive os últimos meses do atual vínculo com o Glorioso.O Botafogo tem uma opção de compra com valor fixado - números não revelados - para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Resende até a data do fim do empréstimo.

A diretoria do Botafogo já entrou em contato com o Resende mostrando interesse em exercer a opção e ter Vitinho de forma definitiva. O problema, como sempre, é que a questão financeira dificulta o negócio a ter um final feliz. O Gigante do Vale, contudo, já apresentou flexibilidade nos negócios e pode aceitar que o meia deixe o clube até por um valor menor, em um novo negócio.

+ Ao L!, Oyama despista sobre futuro, mas garante ter feito 'escolha certa' com o Botafogo: 'Feliz para caramba'

O Resende acredita que pode "facilitar" a negociação caso enxergue que o jogador terá sequência na equipe principal do Botafogo. Em uma negociação envolvendo um valor menor de compra, é natural que o Alvinegro levaria uma porcentagem menor nos direitos econômicos do atleta.