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futebol

Reinier pode se reencontrar com Jorge Jesus no Benfica

Sem oportunidades no Borussia Dortmund, Real Madrid pode emprestar o meia para o clube português na próxima janela de transferências de janeiro...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 08:42
Crédito: Florian Groeger / Borussia Dortmund
Reinier pode se reencontrar com Jorge Jesus e se tornar jogador do Benfica. Segundo o portal "Torcedores.com", Giuliano Bertolucci, empresário do meia, está em contato com Rui Costa, presidente dos Encarnados, com o objetivo de viabilizar a negociação na janela de transferências de janeiro.A chegada do jovem de 19 anos possui o aval do Míster, sendo que ambos já trabalharam juntos no Flamengo. O clube português enxerga a contratação por empréstimo do brasileiro como uma oportunidade de mercado para encorpar o elenco.
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No entanto, as informações apontam que o Benfica não está disposto a pagar o salário integral do atleta e que a operação só irá prosseguir caso o Dortmund aceite bancar metade dos vencimentos do jogador. As Águias afirmam que não tem músculo econômico para arcar com os custos no meio da temporada.
O Real Madrid, detentor do passe do meia, também não se opõe a um novo empréstimo. O jogador segue sem espaço no clube merengue por ser um atleta extracomunitário, tem contrato até 2026, mas ainda não vingou na Europa.

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