Reinier pode se reencontrar com Jorge Jesus no Benfica

Crédito: Florian Groeger / Borussia Dortmund

Reinier pode se reencontrar com Jorge Jesus e se tornar jogador do Benfica. Segundo o portal "Torcedores.com", Giuliano Bertolucci, empresário do meia, está em contato com Rui Costa, presidente dos Encarnados, com o objetivo de viabilizar a negociação na janela de transferências de janeiro.A chegada do jovem de 19 anos possui o aval do Míster, sendo que ambos já trabalharam juntos no Flamengo. O clube português enxerga a contratação por empréstimo do brasileiro como uma oportunidade de mercado para encorpar o elenco.

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No entanto, as informações apontam que o Benfica não está disposto a pagar o salário integral do atleta e que a operação só irá prosseguir caso o Dortmund aceite bancar metade dos vencimentos do jogador. As Águias afirmam que não tem músculo econômico para arcar com os custos no meio da temporada.