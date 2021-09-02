Reinier marca duas vezes em amistoso beneficente do Borussia Dortmund; veja o vídeo

Confira como foram os dois gols de Reinier marcados em dois amistosos beneficentes do Borussia Dortmund, contra SpVg. Hagen e SV Hohenlimburg. O clube arrecadou um total de 295 mil euros para ajudar as vítimas das enchentes na Alemanha.
Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 15:44
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