Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reinier marca duas vezes em amistoso beneficente do Borussia Dortmund; veja o vídeo
futebol

Reinier marca duas vezes em amistoso beneficente do Borussia Dortmund; veja o vídeo

Meio-campista brasileiro ex-Flamengo está emprestado pelo Real Madrid ao clube alemão, e marcou dois gols pelo Borussia Dortmund...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 15:44
Confira como foram os dois gols de Reinier marcados em dois amistosos beneficentes do Borussia Dortmund, contra SpVg. Hagen e SV Hohenlimburg. O clube arrecadou um total de 295 mil euros para ajudar as vítimas das enchentes na Alemanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados