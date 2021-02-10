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Reinier 'cobra' nova camisa do Flamengo que vazou nas redes sociais

Imagem de Gabigol vestindo o novo uniforme rubro-negro, no Ninho do Urubu, roda as redes sociais desde a manhã desta quarta. Cria do Fla não perdeu tempo
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LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 16:24

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:24

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!
Atualmente no Borussia Dortmund, da Alemanha, Reinier não esqueceu as raízes no futebol. Nesta quarta-feira, o meia revelado pelo Flamengo foi ao seu perfil no Twitter para, em tom de brincadeira, "cobrar" o clube carioca e a Adidas, fornecedora esportiva do Rubro-Negro, para receber o novo uniforme.- Bora, Flamengo e Adidas. Me mandem o manto novo para ontem - postou o atleta do Real Madrid, cedido ao Dortmund. A reivindicação se deu após uma imagem de Gabigol com a nova camisa do Fla vazar nas redes sociais. Com listras rubro-negras mais grossas, o uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, a partir de março.
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