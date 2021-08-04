Reifit fala sobre desafio do Corinthians no Brasileiro de Aspirantes

O elenco do Corinthians que disputa o Aspirantes viaja à Maceió para o seu próximo desafio no Brasileiro da categoria. A equipe que conta com o atacante Reifit terá pela frente o CRB, nesta quinta-feira, às 15 horas, pela última rodada da primeira fase da disputa, brigando por classificação para a etapa seguinte.
Aos 19 anos, Reifit vai para o jogo decisivo e sabe o que é preciso fazer para voltar para São Paulo com os três pontos e a classificação para 2ª fase.
- Estamos bem concentrados para essa partida. Só a vitória nos interessa. Faremos o melhor para buscar os pontos e avançar na competição. Não podemos dar espaços - explicou o jovem atacante.
Com oito pontos, o Corinthians é o terceiro colocado do Grupo A. O CRB é o quinto do B, com onze. Ao final das oito rodadas de competição, avançam à segunda fase do Aspirantes os quatro primeiros de cada chave.