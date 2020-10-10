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Rei dos clássicos, Luiz Adriano busca primeiro gol contra o São Paulo

Atacante está de volta ao Palmeiras e marcou três dos cinco tentos do time no ano contra os rivais. Diante do Tricolor, camisa 10 bateu na trave em encontro disputado no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 08:10

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Luiz Adriano comemora ao marcar contra o Corinthians, na final do Paulistão (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Segundo artilheiro do Palmeiras no ano, com 11 gols, Luiz Adriano volta a ter condição de jogo neste sábado (10), quando o clube recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília) no Allianz Parque, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.
Artilheiro alviverde nos clássicos desta temporada, Luiz reencontra o único rival que ainda não balançou as redes com a camisa do Palmeiras. Com apenas um jogo diante do São Paulo, o 10 de Luxemburgo tenta voltar a balançar as redes após oito jogos.
Em sete clássicos como titular em 2020, Luiz Adriano marcou contra o Corinthians em duas oportunidades, além de outra no Santos, disputado no Morumbi. Ele fez três dos cinco gols do Verdão no ano diante dos principais adversários estaduais.No encontro diante do São Paulo, no Paulistão de 2020, o atacante quase fez após finalizar na trave de Thiago Volpi.
Após um ótimo início de Brasileirão, Luiz Adriano vem sofrendo uma oscilação nas últimas rodadas. Desde que sofreu uma pancada na coxa esquerda, em Itaquera, o camisa 10 não conseguiu se firmar no ataque palmeirense, tanto que viu Willian o superar na artilharia do ano. O Bigode tem 14 gols, três a mais do que Luiz.
Nos últimos oito jogos, Luiz Adriano foi titular somente em duas partidas, diante de Guaraní-PAR e Flamengo, e entrou na segunda etapa diante do Grêmio.
Com a melhor média de gols da história do Allianz Parque (0,66 - dez gols em 15 jogos), Luiz Adriano deve voltar ao comando de ataque palmeirense, para tentar manter o ótimo aproveitamento do clube diante do São Paulo na casa palmeirense.
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (10), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão do Premiere FC.

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