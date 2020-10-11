'Rei dos Clássicos', Bruno Henrique iguala marca de Romário

Com menos de dois anos no Flamengo, Bruno Henrique segue marcando o seu nome na história do clube. Chamado de 'Rei dos Clássicos' pelo seu ótimo desempenho contra os rivais cariocas, o atacante já soma 13 gols em apenas 19 confrontos contra Vasco, Fluminense e Botafogo. O último deles, anotado nesse sábado, contra o Cruz-Maltino, o colocou "em outro patamar'.