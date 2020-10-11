Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Rei dos Clássicos', Bruno Henrique iguala marca de Romário

Atacante do Flamengo se tornou o maior artilheiro do Clássico dos Milhões neste século...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 09:49
Crédito: Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Vasco (Foto Marcelo Cortes/Flamengo
Com menos de dois anos no Flamengo, Bruno Henrique segue marcando o seu nome na história do clube. Chamado de 'Rei dos Clássicos' pelo seu ótimo desempenho contra os rivais cariocas, o atacante já soma 13 gols em apenas 19 confrontos contra Vasco, Fluminense e Botafogo. O último deles, anotado nesse sábado, contra o Cruz-Maltino, o colocou "em outro patamar'.
Autor do gol da vitória rubro-negra por 2 a 1, em São Januário, Bruno se tornou o maior artilheiro do Clássico dos Milhões neste século, igualando Romário, com seis gols. O Baixinho, no entanto, esteve em campo seis vezes, contra apenas cinco do atual goleador, o que torna a marca ainda mais impressionante.
ARTILHEIROS DO CLÁSSICO FLAMENGO X VASCO NO SÉCULO XXI
1º - Bruno Henrique - 6 golsRomário - 6 gols3º - Vagner Love - 5 gols4º - Diego Souza - 4 golsJean - 4 golsPetkovic - 4 gols

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados